Елена Степаненко хочет вернуть бывшего мужа?..

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин поделился подробностями бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По его словам, экс-супруга всё-таки намерена вернуть юмориста в семью.

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- Степаненко хочет все. Она это поясняет: «Он всё равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет». Не знаю, на что она там рассчитывает. Поэтому, в частности, она подала одновременно сразу два иска: о расторжении брака и разделе имущества. Разделом нажитого она рассчитывала не дать Петросяну с ней развестись, - поделился адвокат в YouTube-шоу «Алена, блин».

Жорин отметил, что Петросян предлагал Степаненко больше половины имущества, чтобы завершить развод мирным путем, но она не согласилась. По словам адвоката, артистка хотела сохранить многомиллионное имущество от разорения. При этом Жорин считает, что «Петросян – простой человек, и при желании мог оставить бывшей жене всё».

По инф. argumenti.ru

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