Электронная сигарета взорвалась во рту у подростка. Ох, жаль парня...

В Аткарске Саратовской области 16-летний подросток получил тяжелые травмы лица из-за взорвавшейся электронной сигареты. (Совсем небезопасны электронные сигареты. Ваши внуки не балуются ими? Обсудите с ними этот случай. - прим. МГ.)

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», ссылаясь на свои источники, во рту у школьника взорвалась электронная сигарета.

В Минздраве региона подтвердили, что юноша из Аткарска получил травму лица и был госпитализирован. В ведомстве не уточнили причин несчастного случая.

Мы все, конечно, переживаем за здоровье своих внуков, и тех из них, кто имеет пагубные привычки, в частности «подсел» на электронные сигареты, стоит настойчиво убеждать, что бросить это занятие просто необходимо. Во-первых, оно немодно, так как в тренде сейчас здоровый образ жизни, в-вторых, может привести действительно к серьезным недугам, наконец, в-третьих, это просто опасно для жизни, что и доказал случай в Саратовской области.

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По инф. rosbalt.ru

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