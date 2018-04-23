Электричество не подорожает без спросу

Рост цен на электроэнергию перестанет быть бессистемным, а тарифы будут устанавливаться, исходя из их экономической обоснованности на долгосрочный период. Соответствующие положения содержит законопроект, разработанный Федеральной антимонопольной службы (ФАС) для защиты населения от неправомерных действий естественных монополий.

Тарифы должны быть понятными и правильными

В советское время на всей территории страны существовало два тарифа на электроэнергию: промышленные предприятия платили две копейки за киловатт-час, население — четыре копейки. Такая ситуация не менялась годами и была выгодна для всех, так как можно было прогнозировать срок окупаемости вложений в обновление сетей и генерирующих мощностей.

С приходом новых капиталистических реалий ситуация изменилась кардинально — цены стали формироваться в зависимости от экономической эффективности и технологических возможностей электростанций и сетевого комплекса. Поэтому в 90-е годы ценовой разброс на электричество в разных регионах доходил до 18 раз.

Однако за последние полвека, считает зампред Комитета Совфеда по экономической политике Юрий Липатов, ситуация изменилась. В 2003 году появился закон об электроэнергетике, были созданы оптовые и розничные рынки для сглаживания стоимости электроэнергии.

И тем не менее система ценообразования в электроэнергетике большинству населения страны по-прежнему не понятна. К тому же существующие методы регулирования естественных монополий с множеством правовых актов, которые зачастую содержат разные подходы к тарифообразованию, усложняют проверку правомочности установленных цен.

Замруководителя ФАС Виталий Королёв убеждён, что проблему снимет единый закон об основах тарифного регулирования, проект которого находится на рассмотрении экспертного сообщества. Законопроект, в частности, предусматривает запрет организациям взвинчивать цены на услуги без разрешения антимонопольной службы даже при условии их обоснованности.

«В России такой закон появится впервые, — пояснил чиновник. — Главные нововведения — понятия «бенчмаркинг» и «инфляция минус». Они позволяют устанавливать выгодные для всех заинтересованных сторон тарифы не на основе устаревших проиндексированных нормативов, а с учётом сопоставления актуальных рыночных данных».

Заместитель Комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко уверен в социальной направленности инициативы антимонопольщиков. «Она особенно актуальна для малообеспеченных граждан, — заметил сенатор. — При рассмотрении этого законопроекта будут учтены и решены многие существующие проблемы и не только социально незащищённых слоёв, но и в принципе в целях развития экономики».

По мнению участников «круглого стола», прошедшего в Совете Федерации 20 апреля, унификация тарифов позволит достичь оптимального сочетания экономических интересов потребителей и поставщиков услуг. Тарифы будут устанавливаться, исходя из их экономической обоснованности на долгосрочный период.

По данным ФАС, сейчас в разных регионах стоимость одних и тех же услуг колеблется в разы, причина — в отсутствии единых подходов к структуре формирования тарифов. В некоторых субъектах антимонопольщики вынуждены были не просто ограничить рост тарифов, но и снизить существующие. В текущем году в отдельных районах Приморья цена на электричество была уменьшена на 60 процентов и доведена до среднероссийского уровня.

Экономим мощность, снижаем тарифы

С другой бедой российской электроэнергетики — не используемыми сетевыми мощностями — Минэнерго предлагает бороться рублём. Согласно разрабатываемому ведомством законопроекту, компаниям предложат оплачивать неиспользуемые сетевые мощности отдельно.

По мнению главы ведомства Александра Новака, эта мера позволит снизить дефицит мощностей в России без дополнительных затрат. При этом отпадёт необходимость отвлекать средства от модернизации электрических сетей и увеличивать операционные и инвестиционные затраты на строительство избыточных мощностей.

По информации ПАО «Россети», ежегодно в России поступает свыше 500 тысяч заявок на новое присоединение к электрическим сетям. Прирост максимальной мощности с 2009-го по 2016 год составил 65 ГВт. Однако предприятия ежегодно используют только половину из них. Остальная мощность находится в «замороженном» состоянии, не принося пользы ни потребителям, ни сетевым компаниям.

Разработчики законопроекта выступают за то, чтобы плата была только за заявленную мощность. Поэтому намерены стимулировать отказ потребителей от неиспользуемой электроэнергии. В том числе путём увеличения платы за «замороженные» ресурсы.

Оценивая законопроект, сенаторы и эксперты призвали к плавному переходу на оптимальное использование уже имеющейся инфраструктуры. В качестве практических мер было предложено ввести для потребителя несколько вариантов поведения: добровольное снижение резервных мощностей, перераспределение и потребление.

По расчётам представителя «РусГидро» Лады Линкер, в случае перераспределения «замороженных» мощностей на вторичном рынке тарифы на электричество понизятся на пять процентов.

Источник: pnp.ru

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