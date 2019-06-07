Елбасы еще раз красиво объяснил свой красивый ход-уход

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему решил сложить с себя полномочия главы государства раньше срока. Об этом он сказал в ходе своего выступления в верхней палате парламента при присвоении ему звания почетного сенатора. Отметим, что Елбасы получил соответствующие регалии из рук своей дочери, спикера сената Дариги Назарбаевой.

«Это выверенное, нормальное решение ради стабильности государства, ради будущего, ради преемственности политики, которую я последние 30 лет проводил», — приводит слова Назарбаева Sputnik Казахстан.

Нурсултан Назарбаев объявил о намерении уйти в отставку 19 марта 2019 года. При этом он остался главой Совета безопасности республики, а недавно был избран почетным председателем ЕАЭС.

С 20 марта, в соответствии с Конституцией, главой государства объявлен Касым-Жомарт Токаев, который должен был исполнять эти обязанности в течение года. Однако вскоре было объявлено о досрочных выборах президента, которые пройдут 9 июня. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, включая Токаева.

Мало кто сомневается, что он и будет избран - в бывшей республике СССР выстраивается своеобразная политическая система, когда номинальным главной государства может быть кто угодно, но фактическим будет оставать Елбасы, "глава страны", отец нации...

По инф. rosbalt.ru

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