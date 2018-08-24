Эксперты ООН говорят о вреде алкоголя даже "в мельчайших количествах"

Даже самые небольшие порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев, пишут эксперты ООН в статье в журнале Lancet.

«Негативные эффекты от спиртного исчезают только в том случае, если количество выпитого стремится к нулю. Развенчан миф о том, что одна-две порции алкоголя полезны для здоровья», — заявила Эммануэла Гакиду из университета Вашингтона (США).

Гакиду и ее коллеги, работающие под эгидой ООН, провели массовую и масштабную проверку утверждений о том, что небольшое количество вина или пива так или иначе приносит пользу здоровью. Исследователи изучили статистику по злоупотреблению алкоголем в 195 странах мира за последнюю четверть века, передает РИА Новости.

Как показали их расчеты, каждый четвертый житель Земли употреблял или употребляет алкоголь — их общее число составляет около 2 млрд.

Больше всего пьют жители стран Европы — к примеру, в Дании почти все мужчины (97%) и женщины (95%) признавались в том, что они пробовали спиртное, а Норвегия Германия, Польша и Франция почти не уступают им. Меньше всего пьют, ожидаемым образом, в мусульманских странах Ближнего Востока, в том числе и в Сирии.

Каждый год Земля теряет, в соответствии с расчетами Гакиду и ее коллег, примерно 3 млн, злоупотребляющих алкоголем. Сильнее всего от него страдают молодые мужчины в возрасте от 16 до 49 лет — каждая десятая смерть в этом возрастном диапазоне оказалась связана со спиртным.

«Лидерами» в этом отношении, вопреки общей статистике употребления горячительных напитков, стали не европейские страны, а Африка и бывший СССР. Первое место в этом антирейтинге занимает Лесото, где каждые 140 из 100 тыс. человек умирают от алкоголя. На второй позиции находится Россия, в которой от алкоголя умирают 82 тыс. россиян каждый год. На третьем месте — ЦАР, а на четвертом — Украина. В этот же список попали Латвия, Литва, Казахстан и Белоруссия.

«Все эти страны должны обратить пристальное внимание на нашу статистику и выработать пакеты мер, которые бы помогли их гражданам уменьшить их алкогольные аппетиты или полностью отказаться от спиртного», — заключает Гакиду.

По инф. rosbalt.ru

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