Экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Олега Коршунова к 9 годам колонии общего режима за растрату 155 млн рублей при поставках для учреждений ФСИН сахара и горюче-смазочных материалов.

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Следствие установило, что госконтракты на поставку топлива и сахара заключались по завышенным ценам. Прокурор в ходе прений сторон требовал для Коршунова 12 лет колонии.

Минувшим летом Коршунов был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей за мошенничество, связанное с госконтрактом на закупку обуви.

О коррупции в России мы пишем часто (по ссылке). То, что она повсеместна и хватать можно "чуть ли не каждого" чиновника или депутата или силовика - не говорит только ленивый. Заметим, что коррупционные обвинения (часто справедливые!) - являются еще и элементом борьбы за власть, когда "компромат" до поры придерживается, а потом сливается на неугодного. Казалось бы, хорошо: пусть грызутся и следят друг за другом, может воровать будут меньше? Да беда в том, что на хлебные места, частенько, приходят такие же ворюги...! И вот еще из последних заголовков о коррупции:

По инф. rosbalt.ru

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