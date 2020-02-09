Экс-полицейский с подельниками похитили со счетов пенсионерки 2,5 млн

Бывший начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних воронежского отдела полиции вместе с тремя своими знакомыми похитил 2,5 млн рублей с банковских счетов пенсионерки.

В полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что кто-то украл ее паспорт и сберегательные книжки, а после похитил со счетов более 2,5 млн рублей. Пенсионерка отметила, что несколько лет копила деньги и почти не тратила их, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Некоторые люди часто удивляются - "откуда у пенсионеров такие деньги случаются?" Надо напомнить, что традиция и потребность бережно хранить сбережения, экономя на сиюминутном - присуща многим людям, особенно пожилым. Кроме того, у пожилых людей случаются и неплохие доходы - от сдачи недвижимости в аренду или ее продажи.

По версии следствия, к краже причастен 44-летний полицейский. Он попросил трех своих знакомых найти женщину, которая будет похожа на потерпевшую пенсионерку. Та ездила по банкам и с помощью украденных документов снимала деньги со счетов пенсионерки. За несколько дней преступникам удалось снять 2,5 млн рублей. Эту сумму они поделили между всеми участниками банды.

Тут удивляет аморальность этой самой "знакомой, похожей на потерпевшую". Ведь, если задуматься, это должна быть тоже женщина в годах (и похоже, и по возрасту соответствует паспортным данным...) Так что не надо думать, что среди пожилых людей - одни невинные овечки! И жулье тоже встречается...

В результате полицейского обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации похищения документов (ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 325 УК РФ). Участников преступной группы − мужчин 34 и 49 лет и 64-летнюю женщину – также обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все, кроме полицейского, свою вину признали.

Расследование закончилось. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Polit.ru

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