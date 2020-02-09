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Экс-полицейский с подельниками похитили со счетов пенсионерки 2,5 млн
По инф. polit.ru   
09 Февраля 2020 г.
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Бывший начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних воронежского отдела полиции вместе с тремя своими знакомыми похитил 2,5 млн рублей с банковских счетов пенсионерки.

Экс-полицейский из Воронежа вместе со знакомыми украл у пенсионерки 2,5 млн рублей

В полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что кто-то украл ее паспорт и сберегательные книжки, а после похитил со счетов более 2,5 млн рублей. Пенсионерка отметила, что несколько лет копила деньги и почти не тратила их, сообщает региональное управление Следственного комитета.

  • Некоторые люди часто удивляются - "откуда у пенсионеров такие деньги случаются?" Надо напомнить, что традиция и потребность бережно хранить сбережения, экономя на сиюминутном - присуща многим людям, особенно пожилым. Кроме того, у пожилых людей случаются и неплохие доходы - от сдачи недвижимости в аренду или ее продажи.

По версии следствия, к краже причастен 44-летний полицейский. Он попросил трех своих знакомых найти женщину, которая будет похожа на потерпевшую пенсионерку. Та ездила по банкам и с помощью украденных документов снимала деньги со счетов пенсионерки. За несколько дней преступникам удалось снять 2,5 млн рублей. Эту сумму они поделили между всеми участниками банды.

  • Тут удивляет аморальность этой самой "знакомой, похожей на потерпевшую". Ведь, если задуматься, это должна быть тоже женщина в годах (и похоже, и по возрасту соответствует паспортным данным...) Так что не надо думать, что среди пожилых людей - одни невинные овечки! И жулье тоже встречается...

В результате полицейского обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации похищения документов (ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 325 УК РФ). Участников преступной группы − мужчин 34 и 49 лет и 64-летнюю женщину – также обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все, кроме полицейского, свою вину признали.

Расследование закончилось. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Polit.ru

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