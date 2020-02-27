Экс-полицейский признался, что подбросил наркотики Ивану Голунову

Басманный районный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест экс-полицейского Дениса Коновалова. Накануне он признался, что подбросил наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову.
Денис Коновалов
Коновалов останется под домашним арестом до 29 марта. В этот период ему разрешили общаться только с родственниками и следователями. Экс-полицейскому запретили давать комментарии журналистам и пользоваться телефоном.
25 февраля он рассказал сотрудникам СК, что 6 июня он и другие полицейские начали наблюдать за Голуновым. По его словам, он подготовил наркотики (N-метилэфедрон) заранее и положил сверток в карман журналиста уже во время того, как его в наручниках вели к автомобилю. Затем запрещенные вещества изъяли при понятых.
По словам Коновалова, он подкинул наркотики Голунову по приказу своего начальника Игоря Ляховца.
Специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В операции участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец.
Журналисту предъявили обвинение по п. 1 ст. 228 УК РФ — сбыт наркотических средств. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Анализы журналиста на наркотики оказались отрицательными, на пакетиках с найденными веществами экспертиза не нашла его отпечатков пальцев.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) из-за задержания Голунова. Уведомление о возбуждении дела журналист выложил у себя на странице в Facebook. СК также признал Голунова потерпевшим по этому делу.
30 января сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца обвинили по трем статьям УК — превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ) и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ).
Тогда же Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО экс-заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД Игоря Ляховца и бывших оперативников отдела — Дениса Коновалова и Романа Феофанова. Все, кроме Коновалова, сейчас находятся под стражей.
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Между тем, президент РФ Владимир Путин заявил, что следствие по «делу журналиста Ивана Голунова» должно идти без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс. Об этом глава государства сказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее», — отметил Путин.
«Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», — уточнил он.
Почему МГ, портал для пожилых, волнует эта тема? Уж точно не потому, что наши читатели старшего возраста торгуют наркотой... Но на месте жертв "ментовского произвола" - вполне могут оказаться наши дети и внуки: если поссорятся с кем-то по бизнесу, или у них захотят отобрать имущество, или сочтут их взгляды опасными для власти... Мы надеемся, что наш пожилой читатель, как минимум, обратит внимание на эту скандальную историю и будет наблюдать за ней. Ведь, в конечном счете, речь идет о чистоплотности блюстителей порядка, которые призваны защищать спокойствие граждан в нашей стране!
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