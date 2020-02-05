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Экс-главу Кировской области Никиту Белых уволили из тюремной библиотеки и отправили шить игрушки

По инф. rosbalt.ru   
05 Февраля 2020 г.
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Рязанской области, уволен из тюремной библиотеки.

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых уволили из тюремной библиотеки и отправили шить игрушки

Как сообщила РИА «Новости» представитель регионального УФСИН, он был уволен за нарушение режима содержания. Собеседница агентства не уточнила характер нарушений.

По ее словам, с декабря Белых работает в швейном цехе № 1. В частности, сейчас швейный цех занят пошивом детских игрушек.

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Напомним, что в феврале 2018 года суд приговорил Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима и более 48 млн рублей штрафа. Белых признан виновным во взятках от предпринимателей на общую сумму €600 тыс.  Гособвинитель Марина Дятлова просила назначить экс-губернатору десять лет колонии строгого режима и штраф 100 млн руб. Белых не признает себя виновным: он считает свое преследование результатом провокации правоохранительных органов, а показания предполагаемых взяткодателей — следствием давления, напоминает РБК.

По инф. rosbalt.ru

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