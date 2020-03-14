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Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении
По инф. rosbalt.ru   
14 Марта 2020 г.
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Мещанский райсуд столицы заочно приговорил к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более 14,5 млрд рублей.

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении

Бородина признали виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначив за каждый по девять лет заключения и штраф в 900 тыс. рублей. Путем частичного сложения наказаний Бородину определили 14 лет колонии общего режима и взыскание 2,5 млн рублей.

Бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина приговорили по тем же эпизодам к 12 годам заключения и штрафу в 2 млн рублей. Бывший вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников за один эпизод растраты получил семь лет и штраф в размере 800 тыс. рублей, бывший начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов — шесть лет и штраф в 500 тыс. рублей, советник Бородина Борис Шемякин — такое же наказание за пособничество в растрате.

По некоторым данным, Бородин получил политическое убежище в Великобритании.

Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому.

А вот заголовки о коррупционных преступлениях на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

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