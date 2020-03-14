Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Мещанский райсуд столицы заочно приговорил к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более 14,5 млрд рублей.
Бородина признали виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначив за каждый по девять лет заключения и штраф в 900 тыс. рублей. Путем частичного сложения наказаний Бородину определили 14 лет колонии общего режима и взыскание 2,5 млн рублей.
Бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина приговорили по тем же эпизодам к 12 годам заключения и штрафу в 2 млн рублей. Бывший вице-президент Банка Москвы Алексей Сытников за один эпизод растраты получил семь лет и штраф в размере 800 тыс. рублей, бывший начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов — шесть лет и штраф в 500 тыс. рублей, советник Бородина Борис Шемякин — такое же наказание за пособничество в растрате.
По некоторым данным, Бородин получил политическое убежище в Великобритании.
Как мы неоднократно подчеркивали, проблемы коррупции - не касается одной лишь России, она общемировая и в разных странах с ней борются с переменным успехом. Но именно в России и других постсоветских странах она является системным явлением: чиновникам и вообще представителям власти дозволено "шалить" до тех пор, пока они не начнут кому-то мешать или теряют чье-то покровительство, или хлебное местечко понадобилось кому-то другому.
А вот заголовки о коррупционных преступлениях на нашем сайте:
Мещанский райсуд столицы заочно приговорил к длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более 14,5 млрд рублей.
В Пакистане археологи при обследовании руин 2100-летнего портового города Бханбхор в провинции Синд обнаружили остатки древней мастерской, которая, по предварительным оценкам, является крупнейшей в своем роде из известных науке.
Сегодня самый высокий коэффициент рождаемости в Европе принадлежит Франции, а точнее ее материковой части, где в среднем каждая женщина рожает 1,84 ребенка за всю жизнь. При чем еще в 2010 году этот показатель составлял 2,02 ребенка.
Краснодарские врачи спасли от последствий инсульта 23-летнего моряка, у которого приступ случился в открытом море, когда он находился в рейсе. Об уникальном случае сообщается на странице городской больницы № 1 Новороссийска в Instagram.
Жители поселка Янго-Аул в Астраханской области спасли двух собак, которые свалились в мазутную яму в окрестностях села. Местные жители давно жаловались на опасный объект, но чиновники ничего не сделали, чтобы очистить его от вредных нефтяных отходов и закрыть.
Почти половина российских родителей (48%) выступили за сокращение домашних заданий в школе. 72% признались в том, что им регулярно приходится объяснять детям темы школьной программы. Четверть респондентов совершенно не удовлетворены качеством преподавания иностранного языка в классах. Такие данные получили эксперты ОНФ и фонда.
Участники проекта ESPRESSO (Echelle Spectrograph) на самом большом телескопе (VLT) в чилийской пустыне Атакама впервые сумели исследовать экстремальную экзопланету WASP-76b, на которой идут дожди из железа.
Летом прошлого года весь интернет и СМИ облетело видео, на котором практикантка медицинского колледжа, проходящая дежурство в одной из московских больниц, применяет грубую физическую силу к малолетнему пациенту. Этот ролик сняла несовершеннолетняя москвичка, которая впервые после происшествия дала интервью. Она рассказала подробности того злополучного дня, а также о том, что ей самой пришлось пережить после публикации этого ролика.
ОГЭ в 2020 году будут сдавать более 1,4 миллиона девятиклассников. Два предмета — русский язык и математика — обязательные. И как минимум два предмета нужно написать по выбору, чтобы получить аттестат. Какие из них оказались самыми популярными? Об этом рассказали в Рособрнадзоре.
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