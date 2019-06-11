Экс-глава Коми покинул суд с улыбкой... А ему дали 11 лет строгача!

Приговором Замоскворецкого суда Москвы бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Прокурор требовал наказания в 21 год заключения.

Ранее суд признал Гайзера виновным в коррупции и участии в организованном преступном сообществе. Обвинение в организации преступного сообщества с экс-главы Коми снято.

В обвинительном заключении отмечено, что преступная группа расхитителей действовала с 2005 по 2015 год и была создана для завладения республиканским имуществом. В группу, по мнению следствия, входили также заместитель Гайзера Алексей Чернов, спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель и сенатор Владимир Торлопов. Они похитили, в частности, акции «Птицефабрики Зеленецкой», причинив ущерб в 3,3 млрд рублей.

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«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отмечено в приговоре судьи. Также Гайзер должен оплатить штраф в 160 млн рублей.

Сам Гайзер вину не признавал. Очевидцы отмечают, что после оглашения приговора он покинул зал заседания с улыбкой на лице.

По инф. rosbalt.ru

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