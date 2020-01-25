Екатеринбург: защитники сквера победили, помните? Так вот: теперь их накажут!

Новый руководитель ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков заявил, что уголовные дела, возбужденные в связи с протестами против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, будут доведены до суда. Казалось бы, дело давно решено миром - власти услышали голоса протестующих активистов... Но наказание за своеволие, видимо последует!

«Прежде чем будем направлять в суд, проводим достаточно большой комплекс следственных мероприятий. Поэтому это требует особого внимания. Но, безусловно, оно будет доведено, и те, кто, виновен, будут привлечены к ответственности», — цитирует Мешкова портал 66.ru.

Напомним, что летняя история с противостоянием горожан планам постройки православного храма на месте сквера - давно исчерпана: найдено решение, устроившее и экологов, и власти, и Церковь! А значит, люди боролись за правое дело... Напомним наши заголовки:

...Но, выходит, победителей - судят (или хотя бы пытаются). История эта - на самом деле, про то, насколько сложно не вступить в конфликт с законом в России, защищая любое, даже самое святое дело. И требуется немало мужества (и готовности тратить нервы!), чтобы противостоять дуболомам и чиновникам. На их стороне всегда найдется какая-нибудь норма закона, запрещающая гражданам что-то "вякать против".

По инф. rosbalt.ru

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