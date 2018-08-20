Египетские ученые разбираются с "черным саркофагом": предстоит ДНК-анализ останков

Глава египетского совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири рассказал об итогах исследования загадочного черного саркофага, найденного летом в городе Александрия.

Ученым удалось установить личности троих человек, захороненных в саркофаге. Речь идет о двоих мужчинах (первый: 35-39 лет, рост 160-165,5 сантиметра и второй: 40-44 года, крупного телосложения, его рост составлял 179-184,5 сантиметра) и одной женщине (20-25 лет, рост от 160 до 164 сантиметров).

«Предварительные исследования группы ученых во главе с Зейнаб Хашиш позволили установить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования», — сказал аль-Вазири.

Кроме того, исследователи изучили расположение останков в саркофаге и пришли к выводу, что захоронения были сделаны в два этапа.

В дальнейшем ученые продолжат изучение останков из саркофага путем проведения ДНК-экспертизы, чтобы выяснить степень родства захороненных в одном саркофаге.

В июле сообщалось, что саркофаг, вскрытый в египетском городе Александрия специалистами министерства по делам древностей, не содержал ничего сенсационного. Ранее западные СМИ предположили, что наконец-то найдено захоронение завоевателя Александра Македонского, но, как заявили в Египте, все осталось «на уровне слухов».

По инф. rosbalt.ru

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