Егерей нужно защищать – работа опасная. И вроде есть в этом направлении подвижки

До 36 среднемесячных зарплат в виде компенсации предлагается выплачивать егерям, охотоведам и инспекторам особо охраняемых природных территорий, если они пострадали от действий браконьеров. Кроме того, для инспекторов должна быть организована государственная охрана, если есть угроза для их жизни. Компании охотпользователи обязаны будут застраховать работников от несчастных случаев.

Пакет законопроектов, содержащий такие нормы, планируют внести в Госдуму депутаты Родион Букачаков, Василий Шишкоедов, Валентин Суббот и другие.

В последние годы серьёзно усилилась ответственность за браконьерство — штрафы за незаконную охоту могут достигать одного миллиона рублей, а лишение свободы — пяти лет.

«Поэтому браконьеры под любым предлогом хотят уйти от ответственности и нередко вступают в открытое противоборство с охотничьими инспекторами», — сказал Василий Шишкоедов «Парламентской газете».

В итоге получается, что профессии егеря, охотоведа и инспектора особо охраняемой природной территории становятся опасными.

«Ежегодно фиксируется более 100 случаев нападений браконьеров и чёрных лесорубов. В среднем по России каждые три дня один из таких инспекторов становится жертвой преступных посягательств», — приводят статистику депутаты.

При этом сотрудники лесоохраны обделены государственными гарантиями и мало защищены в социальном плане в отличие, например, от сотрудников Счётной палаты, налоговых или таможенных органов, на которых распространяется действие Закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Ещё в 2016 году президент дал поручение правительству решить вопрос об определении правового статуса государственных охотничьих инспекторов, включая их защиту по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов, напомнил Шишкоедов. Но до сих пор это не было сделано.

Поэтому депутаты предложили расширить список категорий, которые подлежат государственной защите и социальной защите со стороны субъектов РФ. В него должны войти лица, осуществляющие государственный охотничий надзор, государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территориях, надзор за использованием объектов животного мира и среды их обитания.

Если закон вступит в силу, егеря, охотоведы и инспекторы ООПТ смогут получать материальные компенсации, если в связи с их служебной деятельностью будет причинён вред их здоровью и имуществу.

Если они получат телесные повреждения, которые не приведут к необходимости бросить работу, размер компенсации составит 12 среднемесячных зарплат. Если же человек больше никогда не сможет выполнять служебные обязанности, сумма компенсации составит 36 среднемесячных зарплат. В случае гибели должностного лица компенсацию получат наследники. Компенсация составит 180 зарплат погибшего.

По данным депутатов, нападения на производственных охотничьих инспекторов стали происходить в три раза чаще, чем до ужесточения ответственности за незаконную охоту в 2017 году, поэтому нужно повысить и их защищённость. И хотя такие инспекторы наделены целым рядом полномочий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, они не являются госслужащими и на них не может распространяться закон о госсзащите, пояснил Василий Шишкоедов.

Поэтому предлагается пойти другим путём — отнести специальность производственных охотничьих инспекторов к категории опасных, это позволит застраховать людей от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Страхователем при этом будет являться не государство, а работодатель.

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По инф. Парламентской газеты

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