Егерей нужно защищать – работа опасная. И вроде есть в этом направлении подвижки

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
До 36 среднемесячных зарплат в виде компенсации предлагается выплачивать егерям, охотоведам и инспекторам особо охраняемых природных территорий, если они пострадали от действий браконьеров. Кроме того, для инспекторов должна быть организована государственная охрана, если есть угроза для их жизни. Компании охотпользователи обязаны будут застраховать работников от несчастных случаев.
Пакет законопроектов, содержащий такие нормы, планируют внести в Госдуму депутаты Родион Букачаков, Василий Шишкоедов, Валентин Суббот и другие.
В последние годы серьёзно усилилась ответственность за браконьерство — штрафы за незаконную охоту могут достигать одного миллиона рублей, а лишение свободы — пяти лет.
«Поэтому браконьеры под любым предлогом хотят уйти от ответственности и нередко вступают в открытое противоборство с охотничьими инспекторами», — сказал Василий Шишкоедов «Парламентской газете».
В итоге получается, что профессии егеря, охотоведа и инспектора особо охраняемой природной территории становятся опасными.
«Ежегодно фиксируется более 100 случаев нападений браконьеров и чёрных лесорубов. В среднем по России каждые три дня один из таких инспекторов становится жертвой преступных посягательств», — приводят статистику депутаты.
При этом сотрудники лесоохраны обделены государственными гарантиями и мало защищены в социальном плане в отличие, например, от сотрудников Счётной палаты, налоговых или таможенных органов, на которых распространяется действие Закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».
Ещё в 2016 году президент дал поручение правительству решить вопрос об определении правового статуса государственных охотничьих инспекторов, включая их защиту по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов, напомнил Шишкоедов. Но до сих пор это не было сделано.
Поэтому депутаты предложили расширить список категорий, которые подлежат государственной защите и социальной защите со стороны субъектов РФ. В него должны войти лица, осуществляющие государственный охотничий надзор, государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территориях, надзор за использованием объектов животного мира и среды их обитания.
Если закон вступит в силу, егеря, охотоведы и инспекторы ООПТ смогут получать материальные компенсации, если в связи с их служебной деятельностью будет причинён вред их здоровью и имуществу.
Если они получат телесные повреждения, которые не приведут к необходимости бросить работу, размер компенсации составит 12 среднемесячных зарплат. Если же человек больше никогда не сможет выполнять служебные обязанности, сумма компенсации составит 36 среднемесячных зарплат. В случае гибели должностного лица компенсацию получат наследники. Компенсация составит 180 зарплат погибшего.
По данным депутатов, нападения на производственных охотничьих инспекторов стали происходить в три раза чаще, чем до ужесточения ответственности за незаконную охоту в 2017 году, поэтому нужно повысить и их защищённость. И хотя такие инспекторы наделены целым рядом полномочий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, они не являются госслужащими и на них не может распространяться закон о госсзащите, пояснил Василий Шишкоедов.
Поэтому предлагается пойти другим путём — отнести специальность производственных охотничьих инспекторов к категории опасных, это позволит застраховать людей от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Страхователем при этом будет являться не государство, а работодатель.
Еще новости и статьи для охотников и рыболовов на сайте для пожилых - здесь.
До 36 среднемесячных зарплат в виде компенсации предлагается выплачивать егерям, охотоведам и инспекторам особо охраняемых природных территорий, если они пострадали от действий браконьеров. Кроме того, для инспекторов должна быть организована государственная охрана, если есть угроза для их жизни. Компании охотпользователи обязаны будут застраховать работников от несчастных случаев.
У социологов в ходу термин «эффект Манделы» – это когда у большого числа людей совпадают ложные воспоминания. Миллионы во всём мире уверены, что Нельсона Манделу замучили в тюрьме белые расисты, и даже помнят газетные статьи на эту тему. Хотя после освобождения в 1990 г. он пять лет был президентом ЮАР – такое трудно забыть.
Депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект об установке контейнеров для раздельного сбора мусора. (Инициатива это, конечно, нужная и правильная. И она должна быть не только в Петербурге, и в других регионах страны. - прим. МГ.)
В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени». А федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что коронавирус стал крупнейшим вызовом со Второй мировой войны.
Археологи и помогающие им волонтеры, работающие на исторических пляжах Оркнейских островов в Шотландии, обнаружили кладбище пиктов и викингов возрастом около 1500 лет, которое обнажилось после недавних мощных штормов.
Ряд европейских театров и музеев открыл бесплатный доступ к своим архивам, чтобы люди, сидящие дома из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, не забывали о культуре. Таким образом, интернет хотя бы на 15 ближайших дней приблизится к идеалу.
Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. В настоящее время она отбывает срок в колонии по предыдущему приговору.
За последние 24 часа на Апеннинах скончались 475 человека, говорится в заявлении итальянского департамента гражданской обороны. Это абсолютный мировой рекорд с момента объявления о пандемии коронавируса на глобальном уровне.
Беспрецедентное погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10928 метров готовит в июне международная компания Eyos Expeditions. В этот раз на борт возьмут трех туристов. «Было больше людей на Луне, чем на дне океана», — цитирует совладельца компании Роба МакКаллума телеканал CNN.
Российская молодёжь, которую коронавирус вынуждает сидеть дома на добровольном карантине, может столкнуться с проблемами в личной жизни и начнёт отменять свадьбы. О возможном неприятном последствии эпидемии рассказала ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Расследование уголовного дела об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко своим научным руководителем историком Олегом Соколовым завершено. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет России.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.