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ЕГЭ: родители пермских выпускников надеются на божью помощь...
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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В Перми состоится молебен в поддержку выпускников, сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ). Желание странное, но совершенно искреннее — так родители просят... возможно, не очень надеясь на мозги собственно подростков.

ЕГЭ: родители пермских выпускников надеются на божью помощь...

Молебен в храме Вознесения Господня пройдет по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Как пояснил 59.ru представитель Пермской епархии Юрий Кищук, с просьбой о проведении молебна обратились родители детей выпускников.

Молебен состоится утром 2 июня после завершения Божественной литургии.

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По инф. rosbalt.ru

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