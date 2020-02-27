ЕГЭ по информатике, наконец-то, станет «цифровым»... как еще меняется Единый госэкзамен?

Какими будут грядущие выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах, на чем государство сможет сэкономить и какие изменения намерено внести в задания.

В России начинают готовиться к выпускным экзаменам. Досрочный этап единого госэкзамена (ЕГЭ — прим.) пройдет с 20 марта по 13 апреля. Основной — с 25 мая по 29 июня. Заявления на участие в ЕГЭ закончили принимать 1 февраля. В этом году Рособрнадзор насчитал 797 тысяч желающих, большинство из которых — выпускники этого года. Заявление на основной государственный экзамен (ОГЭ — прим.), который сдают выпускники 9-х классов, будут принимать до 2 марта, так что точное количество участников пока неизвестно. Экзамены пройдут с 20 апреля по 8 мая. Об этом журналистам заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Какие экзамены выбирают школьники

С прошлого года одиннадцатиклассники могут сдавать на ЕГЭ по математике только один из уровней — базовый или профильный. В этом году больше половины — 50,8% — выбрали продвинутый уровень. Если для кого-то из них задания окажутся слишком сложными, экзамен можно будет пересдать, выбрав уровень попроще.

Самым популярным предметом по выбору по-прежнему остается обществознание. В этом году его будут сдавать 48% участников ЕГЭ. Стабильно растет интерес к естественным наукам. К примеру, физику выбрали больше 20% зарегистрированных на ЕГЭ. Чуть меньше 20% предпочли биологию. Второй год подряд растет число тех, кто будет сдавать информатику — 13,6%. В числе аутсайдеров среди школьных предметов — литература и география, которые выбирают реже всего. При этом, как заметила директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ — прим.) Оксана Решетникова, выбор предметов обусловлен не столько любовью к ним со стороны школьников, сколько тем, куда они решили поступать: «Уверена, что ребята любят читать. Просто свое будущее решили связать с теми профессиями, для которых знание литературы не требуется».

Кого не допустят к экзаменам

Сегодня, чтобы получить допуск к ЕГЭ, нужно написать итоговое сочинение. Основной этап состоялся еще 4 декабря, 5 февраля прошла пересдача. С первого раза с заданием не справились 2% учащихся, а после пересдачи их осталось 0,5% — больше трех тысяч человек. У выпускников будет еще одна попытка написать сочинение. До 6 мая у них еще есть время на подготовку. Если и в следующий раз они не пройдут проверку, в этом году до ЕГЭ их не допустят.

Допуском на ОГЭ является устное собеседование. По итогам основного этапа из 1,4 миллионов девятиклассников 98,2% получили зачеты. Остальные смогут пересдать 11 марта и 18 мая.

Как изменится ЕГЭ

Серьезные перемены в порядке проведения экзамена или в заданиях Рособрнадзор анонсирует за несколько лет. О менее значимых изменениях школьникам сообщают в начале учебного года. Поэтому выпускники заранее знают, что их ждет на ЕГЭ. Этот год не станет исключением. Одно из основных грядущих изменений касается госэкзамена по информатике, который, наконец, начнут проводить на компьютере, а не на бумаге. Кроме того, по ряду предметов в ФИПИ уточнили критерии проверки развернутых ответов, что позволит более четко оценивать работы.

Значительные изменения ждут ЕГЭ по китайскому языку, в котором сократили количество заданий, ввели в аудирование два диалога, добавили одно задание с развернутым ответом. Но в целом существенных изменений в ЕГЭ в этом году не будет

Как изменится ОГЭ

С этого года основной госэкзамен будет базироваться на федеральных образовательных стандартах для основной школы. По русскому языку и литературе в экзамен включили проверку практической грамотности и смыслового чтения. В ОГЭ по математике добавили блок практикоориентированных заданий. Например, планирование квартиры, участка. Это будет целый комплекс задач, которые пригодятся ребятам в жизни.

На экзамене по химии с этого года реальный эксперимент стал обязательным. Наличие лабораторий и расходников в кабинетах химии — это требование федерального образовательного стандарта. Школы должны были организовать лаборатории, закупить оборудование, материалы не потому, что эксперимент включили в ОГЭ, а потому, что это прописано во ФГОСах.

Определенные изменения коснутся и ОГЭ по истории. До сих пор существовало две модели — на выбор. С этого года остается одна, которая базируется на едином учебнике, федеральных образовательных стандартах и линейном принципе изучения истории.

Как изменится процедура

В этом году в 18 субъектах страны контрольно-измерительные материалы ЕГЭ будут передавать в аудитории не на дисках, а по сети. В течение ближайших трех месяцев Рособрнадзор проведет массовую апробацию оборудования, посмотрит, как справляются педагоги. Если к маю какие-то регионы будут не готовы, экзамен там проведут по старой схеме.

Нововведение должно снизить нагрузку на учителей, которые в день экзамена больше 15 часов проводят на ногах. Теперь они смогут прийти в аудиторию к 9 утра и распечатать бланки заданий. Кроме того, государству больше не придется тратиться на доставку и охрану КИМ с привлечением спецсвязи. По крайней мере — в 18 пилотных регионах. Это позволит сэкономить десятки миллионов рублей.

Как искусственный интеллект проверит на честность

С этого года Роспотребнадзор в штатном режиме начнет использовать на ЕГЭ нейросети. Искусственный интеллект будет заниматься распознаванием почерка. Бывают случаи, когда сочинение за выпускника пишет кто-то другой, а на ЕГЭ приходит он сам. В таких случаях почерк в работах не совпадает. Чтобы проверять такие вещи автоматически, нужна нейросеть. Все работы по всем предметам будут пропускать через специальную программу. В прошлом году, когда эта технология проходила апробацию, нейросеть выявила 75 работ с разным почерком. В половине случаев экспертиза подтвердила, что работы выполнены разными участниками экзамена.

А вот распознавания лиц на ЕГЭ не будет, заверили в Рособрнадзоре. Такая технология сейчас действительно проходит апробацию, но без согласия родителей применять ее не будут, применения в штатном режиме сейчас не планируется.

Почему школьников нагружают контрольными

В этом году вместе с выпускными 9 и 11 классами в режиме апробации всероссийские контрольные работы будут писать 8 классы. Варианты заданий будут генерироваться автоматически. Школы смогут проводить контрольные в своем графике, поскольку набор задач в каждой будет свой. Кроме того, по просьбе учителей, в 11 классах всероссийские проверочные работы будут проводить в марте, чтобы потом выпускники спокойно могли подготовиться к ЕГЭ.

Учителя-предметники обеспокоены тем, что в старших классах школьники учат только те предметы, которые будут сдавать на ЕГЭ. В итоге, все остальные заметно проседают. Предметники часто просят сделать обязательным на ЕГЭ то географию, то биологию. Чтобы не устраивать госэкзаменов по всем предметам, но сохранить при этом базовый уровень знаний по всей школьной программе, ввели всероссийские проверочные работы.

Школьной жизнью своих внуков активно интересуются многие современные бабушки и дедушки. Не обходит стороной их и тема ОГЭ и ЕГЭ. То, что нововведения будут, понятно. Мир не стоит на месте, меняются условия, требования, технологии и надо всему этому соответствовать. Но пугать новшествами детей не стоит. Пусть просто спокойно и ответственно уже начинают готовиться к самым важным ученическим испытаниям. А задача взрослых – помочь: где советом, где делом, а где просто моральной поддержкой.

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По инф. rosbalt.ru

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