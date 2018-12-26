Эдите Пьехе запоздало вручили орден ...и символический поцелуй

Президент России Владимир Путин в 2017 году наградил звезду эстрады Эдиту Пьеху орденом «За заслуги перед Отечеством». Награду передали артистке только сейчас.

Вручил ее певице и. о. главы Петербурга Александр Беглов прямо на ее концерте.

«Я имею поручение от президента Российской Федерации вручить Вам очень важную и большую награду — орден „За заслуги перед Отечеством“ II степени», — цитирует градоначальника ТАСС.

81-летняя певица во время вручения попросила Беглова поцеловать ее в щеку. Эдита Пьеха также призналась, что «остается только мечтать» о таком поцелуе от президента.

По инф. rosbalt.ru

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