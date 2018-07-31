Эдите Пьехе 81. А она все также хороша!

Певице Эдите Пьехе 31 июля исполняется 81 год.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Театра Эстрады им. А.Райкина, Пьеха даст праздничный концерт в театре. Прозвучат ее популярные песни разных лет. Начало — в 19:00.

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции. Училась в Ленинграде. Здесь прошли ее первые музыкальные выступления. За свою творческую деятельность удостоилась множества наград и стала известной по всему миру. Является народной артисткой СССР.

По инф. rosbalt.ru

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