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Эдите Пьехе 81. А она все также хороша!
По инф. rosbalt.ru   
31 Июля 2018 г.
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Певице Эдите Пьехе 31 июля исполняется 81 год.

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Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе Театра Эстрады им. А.Райкина, Пьеха даст праздничный концерт в театре. Прозвучат ее популярные песни разных лет. Начало — в 19:00.

Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуайель-су-Ланс на севере Франции. Училась в Ленинграде. Здесь прошли ее первые музыкальные выступления. За свою творческую деятельность удостоилась множества наград и стала известной по всему миру. Является народной артисткой СССР.

По инф. rosbalt.ru

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