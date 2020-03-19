Эдита Пьеха возмущена сюжетом сериала «Магомаев»

На «Первом канале» завершается показ сериала «Магомаев». Отношение к нему неоднозначное. На днях в интервью сериал раскритиковал Анатолий Горохов, автор знаменитой песни Магомаева «Королева красоты» – из-за большого количества вранья.

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Теперь несоответствие реальных фактов в биографии Муслима Магомаева с сюжетом сериала нам подтверждает и Эдита Пьеха.

В одной из серий «Магомаева» был показан эпизод страстной интимной близости Муслима Магомедовича с певицей Норой Кароль, прототипом которой стала Пьеха. Эдита Станиславовна в ужасе от этого.

– Какая грязь! – возмущается Пьеха. – У меня не было никаких близких отношений с Магомаевым. Создатели всякую грязь собирают для того, чтобы привлечь побольше внимания.

Пьеха уверяет, что об интиме с Магомаевым она даже никогда не помышляла. Ведь она в тот момент была замужем и не смотрела на других мужчин.

– Какие близкие отношения? – удивляется Пьеха. – У меня был очень ревнивый муж Сан Саныч Броневицкий. Он бы не позволил никаких отношений, что вы говорите! Мы с Магомаевым не дружили даже. Иногда встречались – и всё. Правда, помню, как-то хозяин парижской «Олимпии» пригласил выступить меня, Магомаева и Сличенко. Мы там пели, но не дружили. Я даже не знаю, каким он был человеком. Это лучше у Синявской спросите.

При этом Пьеха понимает, почему в сериале рассказывают о её якобы тесных отношениях с Магомаевым.

– Сейчас рынок кругом, – заявляет Эдита Станиславовна. – Чтобы побольше людей посмотрело, нужно побольше каких-нибудь бяк добавить. Как всегда.

По инф. sobesednik.ru

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