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Единый госэкзамен по русскому языку прошел без ЧП
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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Несмотря на хакерские атаки на интернет-ресурсы Рособрнадзора в конце прошлой недели, единый госэкзамен по русскому языку прошел в штатном режиме, заявили в пресс-службе ведомства.

Единый госэкзамен по русскому языку прошел в обычном режиме

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов подчеркнул, что серьезных проблем с печатью экзаменационных материалов на местах не было, и в целом самый массовый госэкзамен прошел организовано. Больше 674 тысяч человек подали заявки на участие в ЕГЭ по русскому языку, из них 660 тысяч — выпускники 2019 года.

В России и за границей работало около 5,5 тысяч пунктов проведения экзамена. В Дзержинске Нижегородской области, где 1 июля прогремели мощные взрывы, ЕГЭ состоялся во всех четырех экзаменационных пунктах, которые оперативно отремонтировали.

В Рособрнадзоре напомнили, что ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных экзаменов для всех российских выпускников. Для получения аттестата нужно набрать не меньше 24 баллов. Результаты экзамена будут спрашивать при поступлении в любой вуз на любую специальность. В этом году для абитуриентов установили минимальный проходной порог — 36 баллов.

Результаты сегодняшнего экзамена можно будет узнать не позднее 20 июня. А 5 июня школьники будут сдавать ЕГЭ по физике и письменный иностранный язык.

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