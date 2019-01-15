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Эхо взрывов в Магнитогорске и Шахтах: в Москве внепланово проверят газовое оборудование
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2019 г.
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gaz

В Москве в ближайшие дни планируются внеплановые проверки газового оборудования и систем газоснабжения. Мероприятия будут проходить с сегодняшнего дня по 21 января, сообщает пресс-служба «Мосгаза».

В связи с планируемыми проверками жителей столицы просят с пониманием отнестись к ситуации и предоставить доступ в квартиры специалистам «Мосгаза».

Москвичей просят ознакомиться с графиком проведения проверок на сайте АО «Мосгаз».

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал оценить ситуацию с газом после трагедии в доме в Магнитогорске. ЧП произошло 31 декабря. Жертвами взрыва бытового газа стали 39 человек. После этого уже произошла "газовая" трагедия в городе Шахты Ростовской области.

По инф. rosbalt.ru

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