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Эхо вьетнамской войны: обнаружены останки советского летчика
По инф. rosbalt.ru   
01 Октября 2018 г.
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На севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика, который 47 лет числился пропавшим без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников поисковой команды.

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«Сегодня во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, предположительно, капитана Пояркова», — рассказал участник операции.

Инициатором поисковой операции стала его внучка Анна Пояркова. По ее словам, капитан советских ВВС Юрий Поярков был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. Его самолет разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Найти самолет и летчиков тогда найти не удалось, поэтому Пояркова и летевшего вместе с ним вьетнамца Конг Фыонг Тхао признали пропавшими без вести.​

По инф. rosbalt.ru

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