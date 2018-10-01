Эхо вьетнамской войны: обнаружены останки советского летчика

На севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика, который 47 лет числился пропавшим без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участников поисковой команды.

«Сегодня во время поисковой экспедиции в горном районе Тамдао найдены останки двух летчиков, в том числе, предположительно, капитана Пояркова», — рассказал участник операции.

Инициатором поисковой операции стала его внучка Анна Пояркова. По ее словам, капитан советских ВВС Юрий Поярков был летчиком-инструктором истребительного авиационного полка Вьетнамской народной армии. Его самолет разбился во Вьетнаме 30 апреля 1971 года. Найти самолет и летчиков тогда найти не удалось, поэтому Пояркова и летевшего вместе с ним вьетнамца Конг Фыонг Тхао признали пропавшими без вести.​

По инф. rosbalt.ru

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