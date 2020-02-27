Джордж Клуни больше не живет с супругой?..

Осведомленный источник, который представился одним из друзей Джорджа Клуни, сообщил журналистам, что 58-летний актер больше не живет со своей супругой Амаль. Якобы они не виделись уже два месяца.

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Инсайдер уверяет, что муж и жена ведут параллельные жизни: Амаль усиленно занимается своей практикой адвоката-правозащитника и свободное время посвящает детям - Элле и Александру, а Джордж работает в весьма расслабленном режиме, снимаясь примерно в одном фильме в год.

По словам источника, супруги утратили взаимопонимание. Эта информация не является подтвержденной, однако Амаль и Джорджа не видели вместе уже больше 120 дней.

По инф. argumenti.ru

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