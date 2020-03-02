Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья?

Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает We gor this covered.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Известно, что некоторые продюсеры студии Disney сейчас пытаются добиться возвращения Джонни в проект, хотя в октябре 2018 года было объявлено, что Деппа отстранили от этой роли. По данным источника, Крэйг Мазин и Тед Эллиот сейчас пишут сценарий новой части о приключениях капитана Джека Воробья.

Кстати, попытки перезапуска «Пиратов Карибского моря» уже были в конце 2018 года. Тогда были наняты продюсеры «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз, но они покинули проект в начале 2019 года, причины их ухода не разглашались.

По инф. argumenti.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...