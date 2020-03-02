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Джонни Депп вернётся к роли Джека Воробья?
|По инф. argumenti.ru
|02 Марта 2020 г.
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Американский актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в шестой части франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом сообщает We gor this covered.
Известно, что некоторые продюсеры студии Disney сейчас пытаются добиться возвращения Джонни в проект, хотя в октябре 2018 года было объявлено, что Деппа отстранили от этой роли. По данным источника, Крэйг Мазин и Тед Эллиот сейчас пишут сценарий новой части о приключениях капитана Джека Воробья.
Кстати, попытки перезапуска «Пиратов Карибского моря» уже были в конце 2018 года. Тогда были наняты продюсеры «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз, но они покинули проект в начале 2019 года, причины их ухода не разглашались.
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