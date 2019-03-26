Джон Траволта поделился впечатлениями о Москве и русском искусстве

Популярный голливудский актер Джон Траволта приехал в Москву в качестве специального гостя премии в области классической и популярной музыки – BraVo. Актер поделился впечатлениями о Москве и России.

«У меня есть удивительное, яркое воспоминание. Оно связано именно с Россией. Шел снег, полночь, я был немного пьян. Сидел у вас в Москве в ресторане, там были икра и водка. А за окном – чудесный вид на церковь, и вокруг такая красота! Это было настоящее волшебство. Я это запомнил и хотел бы повторить», - рассказал Траволта, отметив, что со времен его первого, пятнадцатилетней давности, визита в Россию Москва сильно изменилась в лучшую сторону.



Поделился актер и своим впечатлением о русской культуре, вызывающей у него «потрясение и восхищение». Джон Траволта признался, что из русских писателей отдает предпочтение Чехову и Достоевскому, из художников любит Кандинского и Малевича, а в хореографическом искусстве выделяет Баланчина, Нуриева и Барышникова.



«Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет – все что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует – это же глупо. Все самое прекрасное, основа всего – у вас, в России, вам есть чем гордиться», - приводит слова актера РИА Новости.

По инф. «Аргументы недели»

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