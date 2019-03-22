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Джимми Картер (это который с Брежневым целовался) — президент-долгожитель
По инф. polit.ru   
22 Марта 2019 г.
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Экс-президент США Джимми Картер стал самым долгоживущим из бывших глав государства: 21 марта ему исполнилось 94 года и 172 дня. До этого рекорд долгожительства принадлежал Джорджу Бушу-старшему, который скончался 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет и 171 дня.

Экс-президент США Джимми Картер стал самым долгоживущим из бывших глав государства: 21 марта ему исполнилось 94 года и 172 дня

Летом 2015 года СМИ сообщили, что Картер страдает онкологическим заболеванием и проходит курс лучевой температуры. В декабре сам экс-президент заявил, что сумел вылечиться от рака.

Джимми Картер занял пост президента США в 1977 году, став 39-м по счету в списке американских лидеров. Он оставался у власти до 1981 года, после чего занялся общественной деятельностью. Также он является лауреатом Нобелевской премии мира.

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Polit.ru

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