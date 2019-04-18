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Дженнифер Лопес получит награду за "вкус и уверенность в себе"
По инф. «Аргументы недели»   
18 Апреля 2019 г.
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Совет модельеров Америки (CFDA) накануне выбрал самую стильную женщину года. Стиль победительницы назвали "смелым, бескомпромиссным и всегда запоминающимся", отметив ее вкус и уверенность в себе.

Дженнифер Лопес получит награду за "вкус и уверенность в себе"

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Награду и титул "Иконы стиля" получит известная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес, которой в этом году исполнится 50 лет. Награду вручат на премии Совета модельеров Америки (CFDA Awards) 3 июня.

Бренд певицы JLo by Jennifer Lopez, который принес Лопес более миллиарда долларов, артистка основала в 2001 году, что делает ее одной из первых "звездных" женщин, запустивших свой модный бизнес.

По инф. «Аргументы недели»

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