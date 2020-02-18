Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в купальнике

На снимке Дженнифер позирует в белом мини-бикини, которое подчеркивает ее идеальные формы. Лопес, которая много работает над собой в спортивном зале, может похвастаться тонкой талией, "стальным" прессом, а также рельефными руками и ногами.
Российский лидер Владимир Путин, пересыпая свою речь шутками и используя фразеологизмы и эмоционально окрашенные фразы, подбрасывает трудную задачу переводчикам. Об этом в телеэфире рассказали сами представители профессии.
Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.
В Петербурге в школе № 545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». (Ничего богохульного и нецензурного в этом стихотворении нет, тем более, это стихи классика, поэтому за что уволили педагога - непонятно... прим. МГ.)
Родители назвали его Виктором, он учился в Гнесинке по классу фортепиано, вёл подпольные курсы иврита и «вредоносного» иудаизма, в 1979 году эмигрировал в Израиль, воевал в Ливане, отсидел почти два года в тюрьме по делу об осквернении арабской могилы, написал несколько книг и тысячу статей на иврите, английском и русском. Вот такой он, израильский общественный деятель и публицист Авигдор Эскин.
Женщина, выбросившая собственного ребенка у станции московского метро "Парк Победы", объяснила свой поступок. Оказалось, что ее толкнуло на это безденежье. (Примечательно, что малыш у этой мамы-кукушки оказался абсолютно здоровым, и она так просто взяла и отказалась от него. Уму непостижимо... прим. МГ.)
Многие знакомы с искромётным юмором Светланы Рожковой, которая стала знаменитой в роли «главной свекрухи страны». Но безоблачная улыбка на сцене не смогла защитить её от жизненных трудностей, порой даже смертельно опасных.
В 2016 году бывший сотрудник пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями в японском городе Сагамихара убил 19 постояльцев учреждения. Окружной суд Иокогамы приговорил его к смертной казни. Напомним, что тема смертной казни - одна из острейших и самых нервных на постсоветском пространстве...
Борьба с коррупцией страшнее самой коррупции. Такое мнение в беседе с журналистами высказал глава Костромской области Сергей Ситников. Присутствовавшие в зале региональные чиновники при этих словах засмеялись.
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и сама по себе, и потому что провоцирует вал ещё больших мерзостей.
Юные петербуржцы с лейкозом скоро получат возможность бесплатно получать препараты «Цитозар» и «Онкоспар». Решение об этом уже принято на высоком уровне, рассказала Маргарита Белогурова, заведующая детским онкооделением петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи. Об этом она заявила на пресс-конференции.
Алла Пугачёва наконец-то откровенно призналась, в чем секрет её молодости и красоты. Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
В России впервые прооперировали ребенка, сохранив жизненно важный орган. Об этом сообщает портал «ДокторПитер». (Такие новости весьма радуют, и хочется, чтобы с каждым днем их было все больше. - прим. МГ.)
Глава Оренбургской области Денис Паслер по ошибке пожелал каждой российской семье столкнуться с войной. О его оговорке в ходе выступления перед ветеранами и тружениками тыла сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге». (Каждый человек может допустить оговорку, но если ты высокопоставленное лицо и выступаешь перед ветеранами, то надо к каждому слову подходить всерьез! - прим. МГ.)
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