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Двух саратовских полицейских приговорили к 10 годам колонии за избиение человека до смерти
По инф. rosbalt.ru   
12 Февраля 2020 г.
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В Саратовской области суд признал виновными двух молодых полицейских за избиение задержанного до смерти. Мужчина распивал пиво на улице, и попался в руки правоохранителей, которые не стали с ним церемониться. Теперь каждому предстоит провести десяток лет жизни в колонии.

Двух саратовских полицейских приговорили к 10 годам колонии за избиение человека до смерти

Как считает обвинение, в сентябре 2019 года полицейские задержали за распития пива на улице Романа Малышева. У магазина он приставал к женщине с собакой и оскорблял ее. При задержании Малышев стал вырываться, из-за чего силовики заломили задержанному руку и затолкали его в служебный автомобиль.

Чтобы «проучить» Малышева, полицейские увезли его на кладбище и избили. Вскоре Малышев умер от травмы груди с переломами ребер, разрыва легкого и массивной кровопотери, его тело нашли на тропинке между кладбищем и монастырем, сообщает «Медиазона».

Как сообщил сотрудничающий с «Зоной права» адвокат Сергей Муханов, который представляет интересы матери погибшего, 21-летнего сотрудника патрульно-постовой службы Юрия Граблина приговорили к 10 с половиной годам колонии строгого режима, а его коллегу 22-летнего Александра Гудкова — к 10 годам.

Им вменяли ч.3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия) и ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Юрий Граблин полностью признал вину, а Гудков сначала написал явку с повинной, но позднее от нее отказался.

Увы, отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде российских правоохранителей (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - "ментам" нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются? Пытками, избиениями и тому подобным. Одним махом, как говорится, нравы в полиции (и других силовых структурах) - не исправишь. Властям нужно менять что-то в системе отбора кадров и контроля за ними, а обществу - не спускать на тормозах ни одного случая противоправного поведения "силовиков"!

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По инф. rosbalt.ru

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  • Двух саратовских полицейских приговорили к 10 годам колонии за избиение человека до смерти
    В Саратовской области суд признал виновными двух молодых полицейских за избиение задержанного до смерти. Мужчина распивал пиво на улице, и попался в руки правоохранителей, которые не стали с ним церемониться. Теперь каждому предстоит провести десяток лет жизни в колонии.
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