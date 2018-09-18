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Двое полицейских ограбили московскую старушку на 60 тыс
По инф. rosbalt.ru   
18 Сентября 2018 г.
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В Москве двое бывших сотрудников полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий и краже 60 тыс. рублей у пенсионерки. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следствием и судом установлено, что 23 октября 2017 года двое сотрудников полиции 1985 и 1986 годов рождения прибыли по вызову в квартиру жилого дома по улице Профсоюзной. Они похитили у нее деньги и скрылись.

«Установить обстоятельства совершенного сотрудниками преступления помогла запись с видеокамеры, установленной родственниками в квартире», — отметила Иванова.

Суд назначил мужчинам наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По инф. rosbalt.ru

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