Два юмориста – одна сатана? Церковь не хочет разводить Петросяна и Степаненко

По информации СМИ, Русская православная церковь не дала разрешение Евгению Петросяну на расторжение церковного брака. Он сможет развенчаться, по всей видимости, если этого захочет Елена Степаненко.

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Петросян и Степаненко вместе были больше 30 лет, а 10 лет назад они обвенчались. По информации СМИ, это произошло в Москве, в храме пророка Илии в Обыденском переулке. Раньше церковные браки церковь не расторгала в принципе, она признает только один брак перед Богом. Но люди неидеальны, многие ошибаются и разводятся, несмотря на венчание, и с недавнего времени РПЦ браки расторгает.

Для этого нужно обратиться в каноническую комиссию, которая выносит решение. Вероятно, это и сделал Петросян, но получил отказ. Дело в том, что священнослужители дают добро пострадавшей стороне, а стороне, по вине которой произошел развод, отказывают. Но решение не окончательное и не бесповоротное. Если виновник развода покается, то расторгнуть церковный брак ему дадут. Расторгнут его и в том случае, если в комиссию обратится пострадавшая сторона. В данном случае – Елена Степаненко.

После того как о неудаче Петросяна написали СМИ, юморист опубликовал гневный комментарий у себя в инстаграме: «Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака «небылиц в лицах».

Это он зря. Что касается самого Петросяна, то журналисты не могут получить комментарий из первых уст и вынуждены довольствоваться информацией, которую добыли на стороне. Ни Петросян, ни Степаненко свой развод не комментируют категорически.

От «вранья и фальши» юморист улетел в Сочи, где у него гастроли. В поездке его сопровождает верная молодая помощница Татьяна Брухунова. Все считают, что она-то и явилась причиной его развода со Степаненко. Совместных фотографий Брухуновой и Петросяна нет, но Татьяна тоже постит у себя картинки из Сочи и, вероятно, утешает босса после поражения.

По инф. sobesednik.ru

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