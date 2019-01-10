Душе «Современника» — 85!

Недавно отметила 85-летний юбилей талантливая актриса, режиссёр, преподаватель и руководитель театра «Современник» Галина Борисовна Волчек. Она воспитала не одно поколение самых выдающихся актёров и актрис. Галина Волчек удостоена разнообразных наград, в том числе она народная артистка СССР, Герой Труда и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Детство

Галина – дочь выдающегося советского кинематографиста, который четырежды был удостоен Государственной премии, Бориса Волчека. Самыми известными его лентами стали картины «Ленин в Октябре» и «Белый клык». Мать Галины также имела самое непосредственное отношение к киномиру – она была востребованным сценаристом. Девочка родилась с тёмными волосами, поэтому и назвали её родители Галочкой. Галя никакими выдающимися талантами в детстве не отличалась. Она росла скромной, сдержанной, спокойной. Была из тех, кого в школе называют «серыми мышками». Правда, училась при этом на одни пятёрки. Отчасти потому, что ей самой не хотелось получать плохие отметки. Но больше под давлением родителей, особенно матери, мечтавшей, чтобы её дочь была идеальным ребёнком. Из-за слишком больших материнских амбиций и порой непомерных требований к Галине отношения между ними были достаточно сложными. А в подростковом возрасте конфликт набрал такие обороты, что при получении паспорта Галина решила сменить фамилию и стала Волчок. Но уже через несколько лет осознала всю глупость такого поступка и снова перешла на родительскую. Любимым её развлечением были книги, которых в дома всегда было много. Этот интерес поощрял отец, мечтавший видеть Галину студенткой литературного института, а позже – такой же успешной сценаристкой, как её мать, или известной писательницей. Но к окончанию школы девушка приняла своё, совершенно другое решение.

Призвание

Получив аттестат, Галина сразу же отнесла документы во МХАТ, о котором мечтала последние несколько лет. Дочь известного режиссёра приняли с первой же попытки. Вместе с ней в это время училось много гениальных ребят, ставших позднее звёздной плеядой советского кино и театра. Студенты часто собирались на капустники, ставили спектакли по своим сценариям. А сразу же после выпуска Галина согласилась на предложение Олега Ефремова, который в то время уже преподавал в школе-студии МХАТ и мечтал о собственном оригинальном театре, и начала работать над этим проектом. Поначалу это была Студия молодых актёров, где раскрывались таланты Евгения Евстигнеева, Олега Табакова, Игоря Кваши и других ярких начинающих артистов. Немного позже они оформили документы, и так родился культовый театр «Современник», на спектаклях которого выросло уже не одно поколение. Начинавшая как актриса Галина очень скоро поняла, что ей гораздо интереснее самой ставить спектакли, и уже в начале 60-х состоялся её режиссёрский дебют. Он оказался блестящим. Мелодраматическая и очень романтичная постановка «Двое на качелях» не сходила с театральных афиш более 30 лет. Осознав, что она наконец-то нашла собственное призвание, Галина сконцентрировалась именно на этом виде деятельности. Она не ошиблась в выборе. Уже через несколько лет Волчек стала одним из самых известных и перспективных московских режиссёров. А в ноябре 1967 года, к величайшей гордости своих родителей, стала лауреатом Госпремии СССР. Работая в паре с Олегом Ефремовым, Галина быстро вывела «Современник» на вершину популярности. Оценив талант Волчек и высочайшую работоспособность, Ефремов вскоре доверил ей пост главного режиссёра. А позже она заменила своего учителя, став художественным руководителем театра.

Галина Волчек первой вновь открыла для советских артистов американские и лучшие мировые сцены, прорвав длительную культурную блокаду, в которой находился СССР. Впервые выступив на Бродвее в 1996 году, она организовала многомесячный тур по Америке с показом русской классики, за который была даже удостоена престижной премии «Драма Деск». После распада СССР Галину Борисовну начали активно приглашать в лучшие европейские театры. Она ставила спектакли в Германии, Польше, Венгрии и многих других странах. Её последним на сегодняшний день режиссёрским успехом стало возрождение спектакля «Двое на качелях», который принёс ей известность в самом начале карьеры.

Параллельно с работой в театре Галина Борисовна снималась в кино. Впервые она оказалась на съёмочной площадке в 1957 году в ленте «Дон Кихот». Волчек играла в основном второстепенные, но запоминающиеся роли. Правда, самой Галине Борисовне работа перед камерой, в отличие от её режиссёрской деятельности, особой радости не доставляла.

Семья

В школьные годы Галиной мальчики особо не интересовались – слишком большой умницей и скромницей она была. Но, поступив в театральное, она ожила и преобразилась. И практически с первых же месяцев у неё сложились романтические и тесные дружеские отношения с однокурсником Игорем Квашей. Однако после знакомства с Евгением Евстингеевым, который был старше на целых семь лет и к тому времени уже был достаточно популярным, Галина по-настоящему влюбилась. Чувства оказались взаимными, и довольно скоро после начала романа Галина объявила родным о том, что собралась замуж.

Интеллигентная семья Волчек далеко не сразу смирилась с фактом, что мужем Галины станет простой деревенский парень со странной и непрезентабельной внешностью и ещё более странными манерами. В общем, это совсем не тот зять, о котором они мечтали. Но сама Галина была непреклонна в своих решениях, и в 1955 году сразу же после выпуска из школы-студии МХАТ официально стала женой Евстигнеева. Молодожёны поселились у родителей Галины, но жизнь быстро стала невыносимой. В результате молодые супруги ушли с вещами ночевать на вокзал, а потом сняли комнату. В 1961 у пары родился сын Денис, который пошёл по стопам матери и сегодня является успешным российским режиссёром. Галина была сосредоточена на работе. Поэтому, не просидев дома и двух месяцев после рождения ребёнка, она уже снова была в театре. Маленького Дениса нянчили поочередно актёры за кулисами, так что можно сказать, что любовь к театру он впитал с материнским молоком. Двум ярким личностям сложно находиться рядом, к тому же Евгений Евстигнеев всегда пользовался успехом у женщин. Галина, узнав об очередном, как оказалось, романе мужа, забрала сына и просто ушла от него. Просуществовавший почти десять лет брак развалился.

Но уже через два года она снова отправилась под венец. На этот раз её избранником стал человек, далёкий от мира искусства, учёный Марк Абелев. И поначалу в этой паре всё складывалось идеально. Но всё же семейного счастья снова не получилось. Главной причиной развода снова стала ревность. Но на этот раз Галину, вокруг которой постоянно были яркие и талантливые мужчины, начал безумно ревновать муж. Второй брак гениального режиссёра выдержал те же 10 лет.

Затем Галина Борисовна прожила около десяти лет в гражданском браке и сделала для себя вывод, что семейная жизнь не для неё: «Всей моей жизнью я подвела себя к тому, что семья для меня стала невозможной. Это естественное состояние человека, который продался в рабство театру. Театр перемолол меня в своей мясорубке настолько, что соединить его с чем-то ещё было бы неестественно».

Это действительно так, но результат такой жертвы и прямая заслуга Галины Волчек – замечательные постановки, которые идут в «Современнике» прямо сейчас, а также настоящая корона из блистательных артистов.

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