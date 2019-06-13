ДРСМД, СНВ-3 и ядерный терроризм: эксперты Люксембургского форума во главе с Вячеславом Моше Кантором обсудили ядерную безопасность

4-5 мая в Риме состоялась конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы «Контроль над вооружениями: бремя перемен». Конференция собрала около 30 ведущих экспертов в области сокращения и контроля над ядерными вооружениями и нераспространения ядерного оружия из США, России, Франции, Швеции, Канады, Бразилии, Австралии и других стран. Участники обсудили наиболее важные и актуальные проблемы в сфере ядерной безопасности. В их числе – возможность сохранения контроля над вооружениями в отсутствие договора РСМД, сохранение контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года, устойчивость стратегической и региональной стабильности. Отдельное внимание участники уделили достаточности существующих норм и механизмов предотвращения развала ДНЯО, новым угрозам и мерам противодействия ядерному терроризму в свете обзорной конференции 2020 г. по рассмотрению действия ДНЯО.

Важно отметить, что участие в конференции Люксембургского форума приняли руководители пяти известных ведущих международных организаций, изучающих проблемы контроля над ядерными вооружениями: Фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы», Пагуошского движения учёных, Международного движения «Глобальный ноль», Российского совета по международным делам и Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж. Мартина (США).

«Убеждён, что беспрецедентный интеллектуальный потенциал участников нашей конференции способен обеспечить прорыв в направлениях противодействия ядерной катастрофы, — отметил президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор. – Реализация всех наших предложений направлена также на то, чтобы обеспечить успех конференции 2020 года по рассмотрению ДНЯО. В условиях эрозии принципов стратегической стабильности принятие этих предложений должно послужить началу нового этапа противодействия краху контроля ядерных вооружений».

Участники выразили позитивную оценку в отношении результатов ведущихся переговоров по продлению на 5 лет действующего Договора СНВ, поскольку это выгодно обеим сторонам.

«Если продление состоится, то можно рассчитывать, что в течение 5 лет стороны сумеют найти решения по сохранению принципов стратегической стабильности на основе разработки нового Договора по СНВ. На этом пути было бы целесообразным прежде всего разработать проект нового Договора между США и Россией, а потом уже рассматривать возможности привлечения в какой-нибудь форме Китая», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

Эксперты Люксембургского форума также рассмотрели и проанализировали несколько вариантов последствий краха ДРСМД, от «мягкого» – размещения только неядерных крылатых ракет в странах НАТО и в России, до полномасштабного развёртывания крылатых и баллистических ракет с ядерными боезарядами.

«Договор о РСМД был, пожалуй, самым значительным соглашением в контроле над вооружениями, когда-либо заключённым, поскольку он уничтожил целый класс ракет, ракеты средней дальности, тем самым устраняя опасную угрозу для всей Европы, включая Россию, — отметил бывший министр обороны США, член Наблюдательного совета Люксембургского форума Уильям Перри. — Похоже, администрация Трампа намерена позволить истечь сроку действия СНВ-III в 2021 году, и не продлять его или вести переговоры о заключении нового договора. Если это произойдёт, впервые за почти 50 лет у нас не будет никаких согласованных ограничений на ядерное оружие, и не будут вестись никакие двусторонние переговоры. Это стало новой нормой для договоров о контроле над вооружениями, а я называю это новой ненормальностью. И всё это произошло всего за два года».

Особое внимание участники конференции уделили сохраняющейся угрозе ядерного терроризма, которая не снижается, несмотря на высокую степень международного сотрудничества в этой сфере и целый ряд мер по противодействию этой угрозе, как на национальном, так и на глобальном уровнях.

«Мы подробно изучили и неоднократно обсуждали на наших конференциях вероятные сценарии приобретения и использования террористами ядерных материалов и предлагаем создание глобальной международной системы контроля перемещения радиоактивных материалов, основанной на универсальных аппаратно-программных системах. Мы также предлагаем создать международный координационный центр или штаб в Европе, в котором бы на постоянной основе работали представители профильных министерств и спецслужб ведущих государств», — отметил президент Люксембургского форума.

Участники конференции отметили, что в отношениях двух ядерных сверхдержав, США и России, разрушена система постоянно работавших контактных групп на высшем и других уровнях, включавших министров, учёных, военных, политологов, что может привести к непредсказуемым последствиям. Восстановление подобной системы – первоочерёдная задача.

По итогам конференции эксперты Люксембургского форума подготовили финальную декларацию, в которой изложат конкретные предложения и рекомендации основным международным организациям и главам ведущих государств по повышению режима ядерного нераспространения и укреплению международной ядерной безопасности.

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Международный Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.

Основные задачи Форума:

Содействие процессу ограничения и сокращения вооружений, противодействие нарастающим угрозам режиму нераспространения и размыванию основ Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) включая предотвращение роста ядерного терроризма и попыток отдельных стран получить доступ к ядерным материалам и технологиям.

Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.

В 2018 году форум отпраздновал свой 10-летний юбилей. С момента своего образования Люксембургский форум провёл за 10 лет 26 конференций, семинаров и рабочих встреч в Москве, Вашингтоне, Люксембурге, Берлине, Риме, Вене, Париже, Праге, Женеве, Варшаве, Стокгольме и др. городах.

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