Дроздов ушёл из "Мира животных". Закончилась целая эпоха...

Бессменный ведущий телепрограммы «В мире животных» профессор Николай Дроздов больше не участвует в съемках передачи.

Как пояснил Дроздов, он не участвует в съемках уже несколько месяцев. «Я отказался. Столько уже лет!» — сказал знаменитый натуралист.

По его словам, в настоящее время телеканал показывает выпуски с участием Дроздова, которые сформированы из ранее отснятого материала.

Николай Дроздов: не только о животных! Подробности о жизни знаменитого ведущего читайте по ссылке.

Передача «В мире животных» выходит с 1968 года, с 1997 года ее вел Николай Дроздов.

В начале этого года Дроздов оказался на больничной койке. В новогодние праздники он получил переломы четырёх рёбер. По его словам, травму он получил дома во время утренней зарядки, когда неудачно упал. На лечении он находился более месяца, а затем ещё некоторое время ходил с корсетом.

По инф. rosbalt.ru

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