ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Дроздов ушёл из "Мира животных". Закончилась целая эпоха...
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Бессменный ведущий телепрограммы «В мире животных» профессор Николай Дроздов больше не участвует в съемках передачи.

Дроздов ушёл из "Мира животных". Закончилась целая эпоха...

Как пояснил Дроздов, он не участвует в съемках уже несколько месяцев. «Я отказался. Столько уже лет!» — сказал знаменитый натуралист.

По его словам, в настоящее время телеканал показывает выпуски с участием Дроздова, которые сформированы из ранее отснятого материала.

  • Николай Дроздов: не только о животных! Подробности о жизни знаменитого ведущего читайте по ссылке.

Передача «В мире животных» выходит с 1968 года, с 1997 года ее вел Николай Дроздов.

В начале этого года Дроздов оказался на больничной койке. В новогодние праздники он получил переломы четырёх рёбер. По его словам, травму он получил дома во время утренней зарядки, когда неудачно упал. На лечении он находился более месяца, а затем ещё некоторое время ходил с корсетом.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 