Драма в Новосибирске: сожитель из ревности зарезал беременную подругу

Зверское убийство беременной женщины произошло на улице Кирова в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает УМВД по региону.

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По предварительным данным, мужчина напал в подъезде на свою 33-летнюю знакомую и удал ее ножом в спину. Пострадавшая скончалась в больнице.

Преступник ударился в бега и успел уехать в Омск, найдя попутный автомобиль через онлайн-сервис.

Оперативники задержали 34-летнего мужчину, когда он скрывался в одной из омских гостиниц. СК рассматривает ходатайство об аресте.

В отношении убийцы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Ему может грозить пожизненное заключение.

По данным НГС, подозреваемый в убийстве ранее был сожителем женщины. Мужчина уже угрожал ей расправой, но полиция не отреагировала. Источник издания рассказал, что 34-летняя Наталья встречалась и жила вместе с подозреваемым Рустамом, затем пара распалась, и он стал преследовать женщину из-за ревности.

«Он угрожал ей неоднократно, она писала заявление в полицию, но реакции никакой не было», — сообщил источник.

По его информации, преступник специально ждал женщину в подъезде с 11 часов утра, и выходил за спиртным. Его в итоге вычислили по чеку, поскольку за водку убийца расплатился картой.

Преступник ударил женщину ножом в подъезде. «Скорая» приехала только через 25 минут, и спасти пострадавшую не удалось. Источник подтвердил беременность погибшей — срок, по его словам, был небольшой.

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По инф. rosbalt.ru

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