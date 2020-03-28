Драма в Белгороде: нетрезвый мужик зарезал тещу и едва не убил маленького сына

В Белгороде 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек, в том числе ребенка.

По версии СК РФ, в ночь на 24 марта в квартире на Садовой улице мужчина, который был опьянен алкоголем и наркотиками, поссорился с 58-летней тещей. Во время конфликта зять женщины схватил нож не менее 20 раз ударил женщину в шею и грудь. Убийство произошло на глазах 10-летнего сына мужчины, и после расправы над тещей он попытался зарезать и мальчика, но ранил его не смертельно. После этого убийца скрылся. Соседи, пришедшие на крики, вызвали ребенку «скорую помощь». Сейчас он остается в больнице.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Увы, но семейные драмы на почве распития алкоголя - это совсем совсем не редкость. У многих людей и так есть проблемы с психикой, а при употреблении спиртного они усиливаются. И страшно, что жертвами в итоге становятся близкие люди.

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По инф. rosbalt.ru

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