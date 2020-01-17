Драма на Камчатке: отчим выстрелил в голову пасынку

В камчатском городе Елизово против 64-летнего мужчины заведено дело о покушении на убийство пасынка. Он вступился за мать, с которой отчим жестоко обращался.

Согласно материалам следствия, 15 января подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 44-летним сыном своей сожительницы из-за регулярного жестокого обращения с женщиной. Ее сын вступился за мать.

По предварительным данным, из-за спора подозреваемый разозлился, взял ружье и выстрелил пасынку в голову. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, благодаря вовремя оказанной медпомощи он остался в живых.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения, сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Увы, но порой эмоции у людей берут верх над разумом, а если он плюс ко всему оказывается затуманен алкоголем, то тогда вообще все заканчивается ужасно. Всегда лучше дать кулаком, чем хвататься за оружие. Ведь эмоции уйдут, пар остынет, а человека не вернешь. Надеемся, что пострадавший герой этой истории сможет вернуться к прежней жизни, а его отчим получит заслуженное наказание.

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По инф. rosbalt.ru

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