Драчуны и хулиганы есть и среди Дедов Морозов, как выяснилось

В Петербурге в новогоднюю ночь между двумя компаниями молодых людей в метро произошел конфликт с дракой и стрельбой. (В последнее время все чаще и чаще конфликты на пустом месте заканчиваются применением оружия и, как следствие, серьезными травмами или и вовсе смертью. Что происходит? Неужели это 90-е к нам возвращаются? - прим. МГ.)

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Как сообщил «Мегаполису» пострадавший от огнестрельного ранения Максим, инцидент произошел в ночь на 1 января на станции метро «Спасская». Он с женой и друзьями, встретив Новый год в одном из спальных районов, поехал на гуляния в центр города.

На «Спасской» молодые люди заметили другую компанию, участники которой упражнялись в чтении рэпа. Сосед пострадавшего, тоже переодетый в Деда Мороза, захотел устроить рэп-баттл. На записи с камер видно, как Дед Мороз в оранжевом костюме и его соперник, на платформе начали рэп-поединок. Второй Дед Мороз, который и рассказал изданию эту историю, снимал происходящее на камеру.

По словам Максима, неожиданно стоявший рядом молодой человек выхватил из рук Деда Мороза смартфон и сунул его в свой карман. С этого и начался конфликт, перешедший в драку: «Этот парень сломал моей супруге (на видео — девушка в светлой куртке с рюкзачком за спиной — прим.ред.) челюсть. А его друг стал нападать на меня с горлышком от бутылки. А потом тот, первый, вдруг выхватил откуда-то пистолет „Пионер“ и стал стрелять. Первый раз, когда он стоял между колоннами, выстрел не получился. Мы стали уходить, но он догнал нас и выстрелил опять — на этот раз прямо мне в лицо. И чуть позже, когда я бросился убегать от него, выстрелил третий раз, но опять случилась осечка».

По словам пострадавшего, у главного зачинщика конфликта из кармана выпали сразу три телефона и Максим подобрал их — два чужих телефона он взял, чтобы передать полицейским для установления личностей.

На улице пострадавшие вызвали полицию и «скорую помощь», а телефоны Максим передал стражам порядка. В больнице у него зафиксировали огнестрельное ранение щеки средней тяжести.

Других участников драки нашли быстро. При этом стрелявший подал встречное заявление — о том, что у него украли выпавшие из кармана телефоны. По словам Максима, дело пока заведено по статье УК о «грабеже», хотя пострадавший просил квалифицировать дело по статье об «угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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По инф. rosbalt.ru

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