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Дождик, ты не лей: китайскую провинцию захлестнул мощный паводок
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Уже более двух суток в уезде Вэньчуань китайской провинции Сычуань продолжаются сильные ливни, которые вызвали оползни и сели во многих районах. (Природа продолжает гневаться, и думаем, что это только начало... прим. МГ.)

Дождик, ты не лей: китайскую провинцию захлестнул мощный паводок

Предупреждение о паводке объявлено в 22 районах, сильнее всего пострадали восемь из них, разрушены десятки зданий и размыты дороги.

Как сообщает полиция Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа, число жертв уже достигло 11 человек, не известной остается судьба 26 пропавших.

Кроме того, десятки человек пострадали или были вынуждены покинуть свои дома, многие остались без жилья.

Учёные утверждают, что все паводки и наводнения (этим летом они затронули также Сибирь и Дальний Восток) являются следствие того, что климат меняется. Только вдумайтесь: 98% поверхности планеты в настоящее время переживает самый теплый период за 2000 лет, и что скорость, с которой это повышение температуры произошло со второй половины XX-го века, является беспрецедентной. Климатический скачок уже давно затрагивает многие страны мира, не исключение в Россия, где отдельные регионы уже почувствовали последствия глобального потепления. Исследователи говорят о том, что некоторые регионы Земли вовсе могут стать непригодными для жизни. А какова реакция людей? У кое-кого из них возникает, оказывается, в связи с изменениями окружающей среды экологическая депрессия... 

По инф. rosbalt.ru

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