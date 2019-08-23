Дождик, ты не лей: китайскую провинцию захлестнул мощный паводок

Уже более двух суток в уезде Вэньчуань китайской провинции Сычуань продолжаются сильные ливни, которые вызвали оползни и сели во многих районах. (Природа продолжает гневаться, и думаем, что это только начало... прим. МГ.)

Предупреждение о паводке объявлено в 22 районах, сильнее всего пострадали восемь из них, разрушены десятки зданий и размыты дороги.

Как сообщает полиция Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа, число жертв уже достигло 11 человек, не известной остается судьба 26 пропавших.

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Кроме того, десятки человек пострадали или были вынуждены покинуть свои дома, многие остались без жилья.

Учёные утверждают, что все паводки и наводнения (этим летом они затронули также Сибирь и Дальний Восток) являются следствие того, что климат меняется. Только вдумайтесь: 98% поверхности планеты в настоящее время переживает самый теплый период за 2000 лет, и что скорость, с которой это повышение температуры произошло со второй половины XX-го века, является беспрецедентной. Климатический скачок уже давно затрагивает многие страны мира, не исключение в Россия, где отдельные регионы уже почувствовали последствия глобального потепления. Исследователи говорят о том, что некоторые регионы Земли вовсе могут стать непригодными для жизни. А какова реакция людей? У кое-кого из них возникает, оказывается, в связи с изменениями окружающей среды экологическая депрессия...



По инф. rosbalt.ru

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