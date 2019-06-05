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Доверчивый подросток "надарил" аферисту ценных домашних вещей на крупную сумму
По инф. rosbalt.ru   
05 Июня 2019 г.
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В Люблино 20-летнего парня задержали по подозрению в мошенничестве в отношении подростков.

Доверчивый подросток "надарил" аферисту ценных домашних вещей на крупную сумму

В полицию обратилась мать 16-летнего мальчика. По ее словам, аферист во дворе дома на Краснодарской улице попросил ее сына под предлогом оказания помощи принести из дома что-нибудь ценное, обещая все вернуть. В итоге, доверчивый мальчик лишился электроники и дорогостоящих часов общей стоимостью 180 тыс. рублей.

Полиция выяснила, что похищенное аферист сдавал в ломбард. Подозреваемый причастен еще как минимум к одному эпизоду мошенничества, сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичного главка МВД.

  • Увы, дети - как и пенсионеры! - частенько становятся жертвами аферистов. Чтобы убедиться - достаточно полистать нашу хронику происшествий!

По инф. rosbalt.ru

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