«Дорогие ученики!» Буквально... Где нынче почем собрать ребенка в школу?

Расходы на подготовку к школе в среднем по России в 2019 году составили 7282 рубля, что на 2,7% выше уровня 2018 года. К такому выводу пришли авторы исследования Сбербанка.

Анализ расходов проводился в рамках проекта «СберДанные», аналитики использовали только агрегированные обезличенные данные. В указанную выборку исследования были включены только граждане с детьми в возрасте 7 лет, то есть теми, кто идет в первый класс, и в возрасте 17 лет — десятиклассниками.

Расходы родителей в категориях «одежда» и «обувь» увеличились по сравнению с прошлым годом на 3,2%. В среднем по России они составили 4116 и 1719 рублей соответственно. При этом расходы на книги практически не изменились, а на канцтовары упали на — 10,3%.

Дороже всего собрать детей в школу в Сахалинской области: там затраты на первоклассника составили 11 639 рублей, а на десятиклассника — 10 764 рубля. В целом ненамного меньше оказались затраты в Москве и области — 10 438 рублей в среднем для первого и десятого классов.

Минимальная стоимость подготовки к школе – в Удмуртской Республике. Там она составляет всего 5604 рубля.

Перед началом учебного года заместитель председателя комитета Государственной думы России Борис Чернышов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением создать программу финансовой поддержки родителей школьников.

Как сообщалось, в рамках социальной политики государства депутат предложил учредить программу «Первосентябрьский капитал» и выделять целевые компенсации.

Да, недешевая школа удовольствие, но она очень важна и необходима нашим любимым детям. И вот 1 сентября не за горами, собираем школяров и волнуемся, что же их ждет (и немного, конечно же, нас – мы ведь тоже причастны) в новом учебном году? А на портале «Мои года» как раз можно прочитать новости первосентябрьской тематики:

Polit.ru

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