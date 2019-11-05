Донбасс: разведение сил в Петровском отложено, стороны обмениваются упреками

Разведение сил в Петровском в Донбассе может состояться не ранее 11 ноября. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает «Укринформ». Напомним, на этот процесс, как часть мирного урегулирования в тревожном регионе, возлагаются большие надежды...

В то же время руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский отметил, что обстрелы были зафиксировали 30 октября. По его словам, «при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов, 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, и с 12:00 8 ноября Вооруженные силы уже смогут начать разведение сил», цитирует «Интерфакс».

Напомним, разведение сил в Петровском было запланировано на 4 ноября, однако сорвалось. Киев заявил, что это произошло из-за зафиксированных ранее обстрелов. В самопровозглашенной ДНР заявили о «саботаже» Минских договоренностей.

Ранее, 1 ноября, состоялось разведение сил в районе Золотого.

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Разведение сил и средств в Петровском в Донбассе сорвалось. Оно должно было начаться в 13:00, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, передает ДАН.

В назначенное время народная милиция самопровозглашенной ДНР произвела запуск белой сигнальной ракеты, но ответа с украинской стороны не последовало. В Киеве пояснили, что попытка начать разведение со стороны республики является провокацией, а само разведение войск 4 ноября не может состоятся из-за нарушения режима тишины. «Несколько дней назад были обстрелы в районе разведения. Поэтому мы вынуждены были перенести это разведение», — уточнил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В то же время в ДНР действия Киева назвали «саботажем» Минских договоренностей.

Напомним, 1 ноября завершилось разведение сил в Золотом . Отвод войск является пунктом «формулы», которая предусматривает шаги по наделению Донбасса особым статусом, и одним из условий проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки».

. Отвод войск является пунктом «формулы», которая предусматривает шаги по наделению Донбасса особым статусом, и одним из условий проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки». И еще о ситуации в регионе, по глупости политиков и прихоти Истории - оказавшемся территорией войны: Сколько жизней унесла война в Донбассе? ООН дала оценку числа жертв

По инф. rosbalt.ru

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