Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

Сын президента США Эрик Трамп и его супруга Лара вновь стали родителями, радостной новостью отец поделился в своем Twitter.

Для пары дочь по имени Каролина Дороти стала вторым ребенком, ее брат Эрик Люк родился в сентябре 2017 года.

А вот президент Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз, — у его сына Дональда-младшего пятеро детей, а у дочери Иванки — трое.

«Лара Трамп и я рады поприветствовать появление Каролины Дороти Трамп в мире. Мы уже тебя любим!» — написал Эрик Трамп под фотографией из родильной палаты.

pic.twitter.com/68JGENsLC6 — Eric Trump (@EricTrump) 20 августа 2019 г.

Рождение человека – большая радость, в каких бы семьях – звездных – не звездных, богатых – не богатых – это не происходило. И политики тоже люди, и внуками, как видим, они прирастают. И интересна, конечно, не только их семейная жизнь, но и хобби, пристрастия, взгляды на что-то и т.д. Какие сериалы смотрит королева Елизавета II, или как она может развлекаться? Любопытно также здоровье известных личностей, Например, чуть ли не всю планету волновало самочувствие Ангелы Меркель, у которой случались приступы дрожи и было отмечено как-то тяжелое дыхание. Наверное, в чем-то жизнь других «примеряется» и на себя, ведь точек соприкосновения в целом у нас немало.

По инф. rosbalt.ru

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