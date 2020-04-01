Доллар появился в День дурака: 1 апреля в истории

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Коронавирус подпортил настроение всей планете, но 1 апреля никто не отменял! Сегодня для миллионов людей во всем мире, в первую очередь, День смеха, а для орнитологов - Международный день птиц. Но мы расскажем и о других событиях, связанных с этой датой.
День смеха.
Этот день, не внесенный ни в какие календари праздничных дат, по праву можно отнести к международным, поскольку обычай шутить и обманывать друг друга 1 апреля существует во многих странах.
Есть множество версий возникновения Дня смеха. По одной из них, этот праздник зародился еще в древней Индии, где 1 апреля отмечали как день весеннего равноденствия и по случаю прихода весеннего нового года устраивали гуляния с шутками и веселыми проделками. А в Исландии считается, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.
Международный день птиц.
Целью этого праздника является сохранение видового разнообразия и численности диких птиц.
Этот день возник как детский праздник, который впервые был проведен в 1894 году в американском городе Оил-Сити. Очень скоро его стали отмечать на всей территории США. В начале XX века идея проведения Дня птиц проникла и в Россию. В годы революции и Гражданской войны о празднике забыли. Он был возрожден в 1924 году по инициативе московских юннатов Центральной биостанции.
75 лет назад (1945) был создан Научно-исследовательский институт неврологии Академии медицинских наук СССР (ныне — Научный центр неврологии).
Он был сформирован на базе клиники нервных болезней Всесоюзного института экспериментальной медицины им. А.М. Горького. В 2006 году НИИ был реорганизован в Научный центр неврологии.
Сегодня это крупнейший научно-исследовательский, лечебно-диагностический и образовательный центр России. Его сотрудники занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний нервной системы (инсульта, сосудистой деменции, болезни Паркинсона и др.). Ежегодно на базе Центра проходят подготовку более 70 аспирантов и ординаторов. В его клиниках ежегодно лечатся свыше 35 тысяч человек с самыми сложными диагнозами и различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы.
44 года назад (1976) была основана компания Аpple Computer.
Её создали Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Вейн. Первый компьютер — Apple I — они собрали в гараже семьи Джобса.
Сегодня Аpple — одна из крупнейших корпораций, занимающихся производством аппаратного и программного обеспечения. Рыночная капитализация компании превышает один триллион долларов.
131 год назад (1889) в продаже появилась первая посудомоечная машина.
Её изобрела американка Джозефина Кокрейн, правнучка изобретателя парохода Джона Фитча и дочь инженера Джона Гариса, который прославился разработкой гидравлического насоса. По легенде её очень огорчало, то, что предметы из семейного фарфорового сервиза бьются в процессе мытья, и Джозефина заявила: «Если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, я займусь этим сама!». Она соорудила в своем сарайчике на заднем дворе дома импровизированную мастерскую, и к концу 1885 года разработала устройство для механического мытья посуды.
1 апреля 1889 года в Чикаго посудомоечные машины поступили в продажу. Несмотря на высокую по тем временам стоимость в 150 долларов, устройства пользовались успехом у покупателей, в основном владельцев гостинец и ресторанов.
242 года назад (1778) был придуман знак доллара — $.
Существует множество версий происхождения этого знака, но согласно самой распространенной из них, первым этот знак в своих бухгалтерских книгах стал использовать торговец оружием Оливер Поллок.
В то время в США в качестве платежных средств активно использовали испанские пиастры, которые в деловых бумагах обозначались как сочетание букв PS. Считается, что, занося суммы выручки в бухгалтерские книги, Поллок писал P поверх S. А позднее, для экономии времени, стал использовать знак, который выглядел как S, перечеркнутый двумя вертикальными линиями.
Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.
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Коронавирус подпортил настроение всей планете, но 1 апреля никто не отменял! Сегодня для миллионов людей во всем мире, в первую очередь, День смеха, а для орнитологов - Международный день птиц. Но мы расскажем и о других событиях, связанных с этой датой.
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