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Доллар подорожал до 75 рублей из-за резкого падения цен на нефть

По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2020 г.
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В понедельник, 9 марта, на нефтяном рынке было отмечено рекордное падение цен — крупнейшее с 1991 года. Оно вызвано разногласиями среди стран — экспортеров нефти в ОПЕК+. Россия отказалась поддержать сделку о новом сокращении добычи. В результате российская валюта просела до 75 рублей за доллар США и 85 за евро. В связи с этим Центробанк на месяц отказался от закупок валюты.

На нефтяном рынке рекордно упали цены. Рубль до 75 рублей за доллар США и 85 за евро

В связи с резким, 30-процентным уменьшением цен на нефть — за сутки Brent падала с $45 до 31-34, Центробанк решил в рамках бюджетного правила не покупать валюту на внутреннем рынке. Мера будет действовать 30 дней.

ЦБ также пообещал, если понадобится, применять и другие инструменты сохранения стабильности в финансовой сфере.

Минфин России тоже выпустил обнадеживающее сообщение. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25-30 хватит еще на 6-10 лет, заявили чиновники. Ведомство также хочет продавать валюту на рынке, чтобы компенсировать недополученные из-за проседания нефтесырья доходы.

Федеральный бюджет на этот год сверстан с прогнозом о $65,7 руб. за доллар. Снижение курса на рубль ведет к изменению нефтегазовых доходов бюджета на 70 млрд руб, оценили в правительстве. Добавим, бюджет страны сбалансирован при $42,2 за нефть Urals, баррель которой стоит немного меньше, чем Brent.

Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на рынках валют также готово сделать паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ).

Между тем инвестбанк Goldman Sachs (США) не исключил, что Brent может падать и дальше, до $20 за баррель. «Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — сказано в докладе, который цитирует Bloomberg.

Нынешняя ситуация хуже, чем в 2014 году, поскольку спрос на нефть снижается в связи с эпидемией коронавируса, отмечает Goldman Sachs.

***

Между тем, аналитики Fitch считают, что в связи с разворачивающимся глобальным кризисом на нефтяном и валютном рынках в России не исключена девальвация. В бюджете страны также возможен дефицит.

На международном рынке курс российского рубля 9 марта заметно упал. Евро торговалось по 84-86 руб., доллар — в районе 74-75.

Последний раз 85 руб. за евро давали в феврале 2016 года, потом курс снижался.

При этом Fitch считает, что обвал нефти не убьет сланцевую добычу. Угрожающая ситуация в этой сфере наблюдалась и 2015—2016 годах, но отрасль только укрепилась, напоминают они.

По инф. rosbalt.ru

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