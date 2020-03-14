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Долгие перелеты — нагрузка для здоровья. А как ее избежать?

По инф. rosbalt.ru   
14 Марта 2020 г.
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Длительные авиаперелеты, когда тело находится в неудобном положении, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупредили российские медики.

Долгие перелеты — нагрузка для здоровья. А как ее избежать?

Долгое сидение в кресле самолета сильно нагружает спину. При этом естественные амортизирующие нагрузку физиологические изгибы позвоночника, напоминающие букву S, меняются на букву С. В итоге мышцы расслабляются и вся тяжесть тела «ложится» на позвоночник, вызывает его деформацию. Возникает угроза развития грыж межпозвонковых дисков в шее и пояснице. После этого могут начаться боли в спине, в сердце, головные боли, головокружения, а также проблемы с давлением, недержание мочи или стула. Об этом рассказала исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии Ольга Чижевская.

В свою очередь, ортопед-травматолог Сергей Хорошков указал, что длительные авиаперелеты могут привести к артрозу или отложению солей. Есть также риск развития «синдрома экономического класса» — тромбоза глубоких вен нижних конечностей, который возникает, если человек долго сидит в неудобной позе.

  • Чтобы избежать подобных рисков, медики советуют авиапассажирам больше двигаться, к примеру, каждый час прогуливаться по салону самолета, выполнять в полете легкие физические упражнения. Еще один совет — снимать обувь на время перелета и использовать компрессионные чулки и ортопедические стельки.
  • Другие полезные советы на все случаи жизни - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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