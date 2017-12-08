Долг толкает за порог

Долги за коммуналку превысили критическую массу - чиновники сразу в нескольких регионах пригрозили выселить жильцов из квартир, если они не оплатят счета, пишет "Российская газета".

В Томской области злостных неплательщиков пообещали переселять в неблагоустроенное жилье. Тем же грозят и омичам, которые не платят за ЖКХ более полугода.

Сегодня объем долгов по ЖКХ превышает триллион рублей. Подавляющее большинство граждан исправно платят за услуги ЖКХ.

Лучше всего платежная дисциплина в городах-миллионниках. А вот в небольших городах и поселках она хромает. Собираемость платежей в 95 процентов - средняя по стране цифра. От региона к региону она серьезно разнится. Например, в Твери платят "коммуналку" только 36 процентов жителей, отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Долги по коммуналке - актуальная проблема для очень многих регионов, и к ее решению они подходят по-разному. По Жилищному кодексу выселить жильцов из квартиры можно, если они в течение более 6 месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги. На улице, конечно, оставить не имеют права. Но маневренный фонд есть далеко не во всех городах, и надеяться на хорошее жилье взамен не стоит.

95 процентов россиян исправно платят за коммунальные услуги, 2 процента от случая к случаю, 3 - никогда.

В зоне риска жильцы квартир, которые предоставлены им по договору социального найма. Но забрать квартиру за долги могут даже у собственника. "Из единственного жилья собственника выселить нельзя", - напоминает Светлана Разворотнева. Но если квартир несколько, одну могут пустить с молотка и погасить долги. Кстати, среди неплательщиков много обладателей инвестиционных квартир. Если недвижимость не используется, то ее собственники считают, что они не пользуются услугами и оплачивать их не должны. Часто они не приходят в принадлежащую им квартиру и даже не видят счетов и долговых квитанций.

Не все региональные власти готовы идти на такую жесткую меру, как выселение жильцов из квартир. Воздействовать на неплательщиков пытаются различными способами. Так, на Ямале коммунальщики запустили акцию "В Новый год без долгов". С 1 декабря по 10 января жителям региона предложили уплатить задолженность без начисления пени. А жителям Камчатки пригрозили отключить электричество за долги. На севере Красноярского края, в Норильске, начали ограничивать водоотведение. Работы по установке заглушки стоимостью более 7 тысяч рублей тоже лягут на плечи должника. А кому и этого окажется мало, обещают оставить без света.

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