Доктор Малышева резко проехалась по любителям снюсов

Телеведущая Елена Малышева предложила употребляющим снюс попробовать фекалии. Запись выпуска программы «Жить здорово!» опубликована на сайте Первого канала.

Один из приглашенных на программу участников заявил, что в жизни надо попробовать все. В ответ на это Малышева предложила ему попробовать фекалии.

Гости программы, употреблявшие снюс, признались, что у них начались проблемы со здоровьем.

«Слава богу, что грабли по лбу дали. Жалко, что так мало», — заявила Малышева.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги — бестабачные пакетики с никотином.

Роспотребнадзор сообщил, что никотиносодержащие смеси (снюс) больше не поступают в Россию из-за рубежа. Совместно с таможней были приняты меры для пресечения ввоза снюса. По данным ведомства, с 24 декабря 2019 года фактов ввоза в РФ снюса не зафиксировано. Среди изъятых смесей 90,5% — импортного производства.

Случаи продажи этой гадости, несмотря на запреты, случаются - А снюсы детям всё продают и продают. Вы думаете, что делаете, торгаши?!

Снюсы - бич нашего времени, особенно распространившийся среди подростков и молодежи. Фокус прост: от ребенка не пахнет табаком - а никотин в кровь поступает. Никто ничего не замечает, пока не случилось страшного: в России от снюса умер первый ребенок . Бабушки и дедушки, мамы и папы - давайте приглядываться, что там нюхают-жуют наши детки!

...А что до "Доктора Малышевой", то репутация у ее программ неоднозначная, конечно (знаем-знаем, сами писали ). Но в данном случае она права на 100%, молодец!

По инф. rosbalt.ru

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