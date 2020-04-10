Доктор Малышева рассказала, как проверить себя на уязвимость перед коронавирусом

Известная врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о трех домашних способах проверки, находится ли человек в группе риска в связи с коронавирусом. О том, как оценить работу своих легких и их способность пережить COVID-19, медик рассказала своим подписчикам в Instagram.

По ее словам, первый способ — обхват шеи руками. Если человек может обхватить шею руками так, чтобы пальцы соприкоснулись, то это, по мнению Малышевой, хороший результат. Между тем, тот факт, если пальцы не удалось сомкнуть, говорит о том, что человек уязвим перед коронавирусом.

Вторым способом проверки оказалось надувание воздушного шарика всего на одном выдохе. Если человек за один выдох может надуть шарик диаметром не менее 15 см, это свидетельствует о хорошем объеме и состоянии его легких.

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В качестве третьего теста Малышева предлагает сложить согнутые указательные пальцы друг с другом таким образом, чтобы фаланги не расходились. В том случае, если полностью сложить не удается, значит, человек имеет легочные заболевания и находится в группе риска.

Телеведущая отметила, что приведенные ей способы проверки легких рассчитаны только на взрослых.

Всего на 9 апреля в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе.

По инф. rosbalt.ru

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