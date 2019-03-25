Доказано на мышах: фруктоза провоцирует рак

Подсластители на основе фруктозы могут провоцировать развитие рака прямой кишки. К такому выводу пришли исследователи в США, пишет журнал Science.

Специалисты «отключили» у двух групп мышей ген, который сдерживает рост клеток эпителия прямой кишки. Его повреждение может привести к онкогенным мутациям. Мышей в первой группе поили сладкой водой, а во второй — обычной. В результате употреблявшие фруктозу грызуны страдали от злокачественных опухолей в 5 раз чаще.

Также считается, что употребление сладкого вызывает ожирение, которое, в свою очередь, повышает риск онкологических заболеваний.

По инф. rosbalt.ru

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